Россия официально признала угрозой возрождение нацизма и фашизма за рубежом

29.05.2020, 21:16, Новости дня

Участившиеся случаи искажения истории, а также возрождение фашизма и нацизма в других государствах представляют реальную угрозу для России, говорится в Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года, утвержденной в пятницу президентом Владимиром Путиным.

«Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождение идей фашизма и нацизма», – цитирует документ ТАСС.

В Стратегии указано, что «наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо группе».

Основным средством связи для экстремистских организаций для привлечения людей в свои ряды стали информационно-коммуникационные сети, в том числе интернет, поясняется в документе.

«Одним из основных способов дестабилизации общественно- политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», – сказано в Стратегии.

Указывается также, что особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама. Также «значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и подконтрольных им российских объединений, осуществляемая в том числе под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов».

В Стратегии подчеркивается, что целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита основ конституционного строя России, государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз путем реализации на федеральном, религиозном и муниципальном уровнях мер организационного и правового характера, которые разрабатываются с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму.

В пятницу Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Принятый в 2014 году документ был актуализирована на фоне появления новых возможных угроз для национальной безопасности.

Путин считает, что попытки переписать историю происходят в странах, где идет внутриполитическая борьба и некоторым силам нужно «взбодрить электорат».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что извращенная трактовка западными историками и элитами событий Второй мировой войны направлена на разрушение сложившейся архитектуры международной безопасности и принижение роли РФ в мире.