COVID-19 в регионах: что откроется с понедельника

29.05.2020, 21:10, Новости дня

Российские регионы поэтапно расстаются с ограничениями. Почти две недели наблюдается позитивная динамика в распространении инфекции — суточный прирост держится в районе 6 тысяч. В некоторых областях коэффициент распространения заболевания достиг показателей, позволяющих говорить о втором и даже третьем этапе снятия ограничений. Специалисты предупреждают, делать это нужно крайне осторожно.

В этот момент Нина Кременецкая впервые видит лицо своего врача: "Все в масках, все одинаковые. Я всю жизнь, пока буду жива, буду ему благодарна. Он мне, считай, что уже родственник".

Нина Кременецкая и сама врач, в прошлом — детский хирург. Сейчас на пенсии, ей 85, она пережила блокаду. А теперь еще и коронавирус.

"Когда очнулась говорила всего одно слово: жить, жить, жить", — делится она эмоциями.

Спасение этой пациентки для врачей Мариинской больницы Петербурга стало делом чести и большой победой. Она поступила сразу в реанимацию, через две недели перевели в инфекционное и еще через две — выписка.

Коронавирус не приговор, даже в почтенном возрасте эту болезнь можно победить. Важно, чтобы это знали и постояльцы Крупышенского дома ветеранов. Здесь заразились сразу 26 человек. И это уже десятая подобная вспышка на Орловщине — ранее очагом инфекции стал дом ребенка.

"В нарушение установленных требований работники дома ребёнка на протяжении длительного времени не обследовались на COVID-19, в том числе при наличии признаков заболевания персонала", — заявил Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Мурманск. Эти врачи впервые за 45 дней покидают стены инфекционного блока областной больницы. Трое анестезиологов-реаниматологов заступали вообще-то на двухнедельную вахту, но, когда этот срок истек, не смогли оставить пациентов.

"Многие из них пишут нам по мессенджерам, говорят огромное спасибо. Многих мы сейчас встречаем в терапевтическом отделении", — говорит Максим Лифинский, анестезиолог-реаниматолог.

Полтора месяца не были дома, не видели родных, это тяжелое испытание, но долг превыше всего.

"Единственная тема, которая интересовала, сколько, допустим, больных выявлено, какие у нас есть спады, или наоборот идет прирост, чтобы знать, к чему готовится", — признался Вячеслав Зедеев, анестезиолог-реаниматолог.

Екатеринбург. Напротив 40-й больницы, где лечат самых тяжелых пациентов, появилось огромное панно — медсестра, снимающая маску после смены и надпись "Спасибо за отвагу и труд". Здесь медикам удалось спасти еще одну семью — родителей с двумя маленькими детьми.

Верный признак того что эпидемия идет на спад, когда выписанных больше чем госпитализированных. В Петербурге впервые это произошло на днях, причем число выздоровевших втрое превысило число заболевших.

С 1 июня ограничительные меры смягчают, например, маска на улице будет уже не нужна. Восстанавливаются льготные проездные, отменяются ограничения для пожилых.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции у нас непростая, за последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне чуть ниже единицы. Это далось нам большой ценой и речь идет не только об экономической составляющей, это и переживания жителей", — проинформировал общественность Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Футбольные стадионы по всей стране готовятся к возобновлению матчей.

Вот "Екатеринбург-арена", где пройдет финал Кубка России. Болельщиков на трибуны пустят, но заняты должны быть не более 10% от всех зрительских мест, это три тысячи кресел. Безопасность зрителей в приоритете.

"Люди всегда приходят за 15 минут до начала матча, но я думаю мы этот вопрос решим. Конечно, совсем другие эмоции, футболисты по-другому играют, когда есть поддержка", — отметил Григорий Иванов, президент футбольного клуба "Урал".

В Сыктывкаре сегодня заработали ателье, салоны красоты и магазины одежды. Для них разработали правила, которые помогут избежать столпотворения.

"Если к нам одновременно зайдут четыре покупателя, мы двери закроем на замок и обслужим тех, кто в зале", — говорит Мария Фомина-Чернова, совладелец магазина одежды.

А на Сахалине уже открылись кинотеатры. Здесь правила таковы — в зале одновременно не более 50 человек на расстоянии полтора метра друг от друга. Правда, на первый сеанс так никто и не пришел. Возвращаться к привычному ритму жизни действительно стоит постепенно.