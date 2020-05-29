Новым владельцем “Ведомостей” стал Иван Еремин

29.05.2020, 21:10, Новости дня

Новым владельцем "Ведомостей" стал Иван Еремин. Сделка по продаже актива закрыта. Об этом сообщается на сайте издания.

Владельцем газеты стала компания "Саппорт", которая принадлежит Ивану Еремину. Издатель "Версии" Константин Зятьков вышел из сделки. По его словам, он отказался от покупки "Ведомостей" из-за сложной ситуации на рынке в связи с коронавирусом.

Иван Еремин получил предложение о сделке от Зятькова, но в конечном итоге они пришли к выводу, что для инвесторов и издания оптимальным развитием событий станет наличие одного собственника.

Новому владельцу "Ведомостей" 43 года. Он является известным медиаменеджером на Урале. Иван Еремин создал и управляет информационным агентством "Федералпресс", кроме того, он председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества.