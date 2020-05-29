Парикмахерская не будет подпольной: Подмосковье открывает сферу услуг

29.05.2020, 21:10, Новости дня

В Подмосковье уже 3 июня откроются парикмахерские. По словам губернатора Андрея Воробьева, лучше разрешить салонам работать по строгим санитарным нормам, чем невольно превращать услуги парикмахеров в подпольный бизнес. О том, какие еще перемены ждут жителей области на следующей неделе, глава Московской области рассказал в интервью Ярославу Красиенко.

– Андрей Юрьевич, здравствуйте! Спасибо, что нашли время встретиться. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в больницах Московской области, снижается ли поток пациентов с коронавирусом COVID-19.

"Мы видим снижение выявленных случаев. Да, мы видим снижение занятых коек. Но все это происходит очень медленно. Поэтому мы осторожно радуемся. Но ликовать — это точно было бы большой глупостью", — предупреждает Андрей Воробев.

– Учитывая, что ситуация стабилизируется, будут больницы менять режим, возобновятся ли плановые операции?

"Ключевые направления — это, прежде всего, сердечники, хирургия, травма. Мы аккуратно переводим обратно в режим оказания регулярной помощи. Это тоже требует и затрат, и времени. Первый этап запуска это 8 июня. Почему? Нужно подобрать, вернуть врачей, проверить, что они чистые, нужно подготовить госпиталь для того, чтобы он соответствовал всем новым стандартам и приступать уже к плановым операциям. Это и сердце, это и хирургия, и травмы, и другие виды заболеваний", — перечисляет губернатор Подмосковья.

С 8 июня больницы Московской области возобновляют плановые операции, в том числе в отделениях сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и онкологии. Бесплатные тесты на антитела к коронавирусу начнут проводить в поликлиниках Подмосковья с 15 июня.

– Москва накануне анонсировала очередной этап снятие ограничений. Вы тоже подписали соответствующее постановление. Что будет открываться, на каких условиях, что будет можно, что нельзя?

"Мы открываем продовольственные и непродовольственные магазины. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. Но опять же, ты можешь прийти в парикмахерскую, но новый стандарт — ты должен быть в маске, может быть у тебя должно быть стекло парикмахера, сейчас стандарты эти разработаны, — поясняет Андрей Воробьев. — Со среды мы хотим открыть парикмахерские. А то что получается? Ездят мастера по домам, в какой-то уже подпольный бизнес превращается. Это не дело".

С 29 мая начинают работать непродовольственные магазины, компании, оказывающие бытовые услуги, библиотеки и парки. С 1 июня МФЦ, с 3 июня парикмахерские. Отменяется запрет на посещение кладбищ.

– МФЦ и кладбища тоже фигурируют в списке снятия ограничений?

"По кладбищам ограничений нет. Но опять же, любое массовое скопление людей запрещено. МФЦ открываем с понедельника. 1 июня. Там все предусмотрено", — добавляет губернатор Подмосковья.

– Прогулки в Москве будут регулироваться, там графики для домов составляются. В Московской области как с этим будет?

"У нас можно выходить гулять, у нас нет таких ограничений. Мы этим постановлением открыли парки: гуляй в парке, пожалуйста, с ребенком или, если у тебя есть бабушка или дедушка, мама или папа старшего поколения, гуляй, но береги и себя, и их. Одень маску. Все меры предосторожности должны быть", — призывает Андрей Воробьев.

С 29 мая разрешены прогулки без ограничений при условии соблюдения безопасной дистанции. В общественных местах обязательно ношение масок и перчаток.