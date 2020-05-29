Смерть из Венеции

29.05.2020, 20:45, Разное

Оценка поправок к Конституции РФ Венецианской комиссией Совета Европы может повлиять на результаты «всероссийского голосования».

27 мая Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на первом заседании, проведенном по новому регламенту в онлайн-режиме (в связи с карантином), поддержал обращение в Совет Европы жителей РФ о проведении срочной правовой экспертизы поправок к Конституции и процедуры их принятия. Соответствующий запрос будет направлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию Совета Европы).

На момент передачи обращения жителей РФ в Совет Европы 18 марта петиция собрала более 100 тыс. подписей (в течение первой недели), сейчас под ней уже почти 208 тысяч подписей, и она продолжает их стремительно набирать. Ее инициаторами выступили первые 128 подписантов, среди которых известные общественные деятели и активисты, правозащитники, ученые, в том числе в сфере конституционного права (подписи есть под текстом петиции). Ряд активистов, сочувствуя обращению по существу, воздержался тогда от подписания, полагая, что, пока не исключена возможность сопротивляться одобрению поправок внутри страны — хотя бы на стадии «общероссийского голосования», обращаться к международным организациям преждевременно.

Инициаторы петиции, как они признают, не ожидали такой поддержки граждан, но не ожидали такой активности и инициаторы поправок к Конституции.

Петиция была замечена «фабрикой троллей», обвинившей подписантов в социальных сетях в работе на Запад, предательстве родины и в намерении «расчленить Россию»;

не остался в стороне от предъявления таких обвинений и телеведущий Владимир Соловьев.

Координаторами петиции выступили правозащитник (врач-кардиолог по первой профессии) Юрий Джибладзе и эксперт по конституционному праву Станислав Станских, в настоящее время — научный сотрудник юридического факультета Висконсинского университета. Мы связалась с ними и попросили объяснить смысл и перспективы принятого в ПАСЕ решения.

Джибладзе, который принимал участие в правозащитной деятельности еще во время принятия действующей Конституции 1993 года, рассказал, что тогда Российская Федерация сама инициировала экспертизу Венецианской комиссии. Несмотря на то что окончательный текст заключения комиссии был принят уже после всенародного голосования 12 декабря 1993 года, это заключение сыграло важную роль при принятии РФ в члены Совета Европы в 1996 году, поскольку в целом Конституция 1993 года была признана соответствующей европейским демократическим стандартам. На этот раз российские власти за экспертизой поправок в Совет Европы не обращались. Однако Совет Европы может сам запросить ее по решению своих органов — и цель обращения уже более 200 тыс. россиян в том и заключалась, чтобы подвигнуть его на это.

Станских пояснил, что Венецианская комиссия является независимым экспертным органом Совета Европы, своеобразной «фабрикой конституционного проектирования». Ее мандат предполагает оценку на предмет соответствия европейским стандартам демократии и верховенства права конституционных актов и их проектов в государствах — членах Совета Европы. Страны делегируют в состав комиссии независимых юристов высшей квалификации, «получивших международную известность благодаря своему опыту работы в демократических институтах или в силу их вклада в укрепление права». Россию в ней представляет академик Талия Хабриева, которая ранее поддержала как сами поправки, так и процедуру их принятия.

Инициаторы указывают, что, с одной стороны, мнение Венецианской комиссии будет носить для Российской Федерации сугубо рекомендательный характер, а с другой, оно будет иметь важное значение как для российского общества, так и для отношения к РФ со стороны других стран — членов Совета Европы.

При этом никто не может поторопить комиссию с подготовкой экспертизы. В начале года Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека уже просил Венецианскую комиссию оценить поправку к ст. 79 Конституции РФ, которая позволяет РФ «не исполнять решения международных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащие Конституции РФ». Обнародование заключения комиссии по этому поводу ожидается в июне (оно было перенесено из-за карантина), но подписанты петиции просят произвести оценку также и других поправок к Конституции РФ (всего их более 400).

Джибладзе и Станских выразили надежду, что Венецианская комиссия «расставит приоритеты»

и успеет еще до вынесения поправок на «общероссийское голосование» оценить как саму его процедуру, так и важнейшие из поправок, касающиеся «обнуления сроков», независимости судов,

изменений в балансе ветвей власти, автономии местного самоуправления, нарушения смысловой целостности в вопросе основ конституционного строя и другие. «Это, — считают они, — позволит гражданам РФ составить собственное более информированное мнение до проведения голосования». Но и в том случае, если заключение будет дано после голосования, оно будет важно, «потому что в этом виде Конституцию все равно рано или поздно надо будет менять».

От себя добавлю, что, отказавшись подписывать петицию в марте по соображениям, указанным выше, сегодня, после принятия законов, практически исключающих контроль за результатами «общероссийского голосования» со стороны гражданского общества, я ее подписал, к чему призываю и всех читателей «Новой».

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ