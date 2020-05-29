Эксперт объяснила невозможность полного перехода школ на дистанционную форму образования

29.05.2020, 20:41, Новости дня

«Дистанционка» ни в коем случае не заменит привычную учебу в стенах школы, но она теперь в любом случае станет важным компонентом образования. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД директор Института стратегии развития образования Наталья Алтыникова, комментируя заявление Минпросвещения о возобновлении учебного процесса в российских школах.

«Мы знали и раньше о тех проблемах в школьном процессе, которые ярко высветились в период пандемии, просто до этого они не играли такой заметной роли, – сказала кандидат педагогических наук, директор Института стратегии развития образования Российской академии образования Наталья Алтыникова. – При этом у вузов готовность к онлайн-обучению оказалась гораздо выше, чем у школ, поскольку они раньше начали над этим работать».

По словам эксперта, период «удаленки» – с марта по май – оказался для педагогов серьезным испытанием, причем главной проблемой стало отсутствие нормативных документов, поскольку в законе об образовании нет конкретных требований к образовательным программам с применением дистанционных технологий – только общие определения.

«На федеральном уровне не регламентированы требования к онлайн-курсам – какими они должны быть, из чего состоять, какова продолжительность, как их грамотно и эффективно организовать», – отметила эксперт. Она добавила, что в ускоренном порядке Минпросвещения с учетом рекомендаций РАО разработало теперь методические рекомендации для регионов и конкретно для учителей.

«Теперь мы уже готовы работать онлайн», – сообщила она, напомнив, что возможность эффективно учиться и учить из дома необходима не только на случай «второй волны» коронавируса, но и в обычной жизни. «Для школ в труднодоступных районах, на Крайнем Севере или когда ребенок болеет, такой формат нужен», – отметила эксперт.

Эксперт считает, что механизмы «электронного» обучения, как и «дистанционки», станут теперь неотъемлемой частью образовательного процесса. «Будет смешанная форма, – говорит она. – И бумажные учебники, и электронные образовательные ресурсы, и уроки в классе, и какие-то работы в сетевых конференциях». Алтыникова уверена, что и учителя и ученики за время карантина овладели этими практиками, и уже сами не захотят отказываться от них, поскольку «это делает учебу интересней».

В качестве примера директор института привела учительскую онлайн-доску Padlet для коллективной работы с учениками и «учебники с дополненной реальностью». Отличным решением, которое стоит продолжать и дальше, эксперт назвала трансляцию учебных программ по телевидению.

«В случае же необходимости, школы смогут уже без таких проблем, как этой весной, временно опять перейти к удаленной форме учебы», – сообщила Алтыникова.

Алтыникова также заверила, что полной перехода к дистанционной форме образования не может произойти по научным причинам. «Роль учителя действительно меняется. Он перестает быть единственным носителем информации для детей, его задача – обеспечить навигацию в информационном пространстве, обучить ребенка пользоваться его преимуществами», – говорит собеседница.

«Однако сохраняется воспитательный, социокультурный компоненты образования. Мы – социальные существа, нам важны коммуникативные компетенции, то есть умение работать в команде. Поэтому живой учитель, как и школьный коллектив, незаменимы никакими технологиями», – уверена она. Тревога и недовольство «дистанционкой» со стороны родительского сообщества, по ее мнению, во многом объяснялись тем, что никто – ни школа, ни ученики – не были полностью готовы к этой форме учебы.

Напомним, в Минпросвещения сообщили о том, что с 3 июля возобновляется работа в зданиях российских школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности. В частности, там начнется плановая сдача экзаменов. Кроме того, Минпросвещения порекомендовало провести 27 июня очные выпускные вечера. Правда, регионам, где эпидситуация пока остается сложной, предписано проводить выпускные в онлайн-формате.

Ранее президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.