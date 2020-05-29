 

Пилот объяснил значение перехвата бомбардировщиков США над Черным морем

29.05.2020, 20:41, Новости дня

Вылет российских истребителей Су-27 и Су-30 для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Черным морем показало желающим «поиграть мускулами» американцам, что «никто их не боится», считает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

«Полеты американских бомбардировщиков вблизи наших границ преследуют вполне конкретную цель – показать всем свою мощь, поиграть мускулами. Мол, вот, смотрите, мы летаем, у нас есть ракеты, бомбы, бойтесь нас. А наши летчики говорят: никто вас не боится», – сказал Сытник в комментарии «Московскому комсомольцу».

Кроме того, считает он, РФ показала, что ее ПВО «прекрасно видят» якобы невидимые бомбардировщики. Причем, по его словам, «видят на большом удалении», ведь «успевают поднять наши истребители и точно вывести их на цель».

«Так что, наши истребители на деле показали американцам: ребята, мы вас видим, наши истребители вас сопровождают, будьте поаккуратнее», – заключил специалист.

Напомним, для сопровождения двух стратегических американских бомбардировщиков были подняты российские истребители Су-27 и Су-30. После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России», сообщали в российском военном ведомстве.

В пятницу два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1B Lancer совместно с украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29 и турецкими самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker осуществили дальний полет над Европой и Черным морем.

Стратегический бомбардировщик B-1B может нести наибольшую ракетно-бомбовую нагрузку управляемых и неуправляемых вооружений среди всех американских боевых самолетов.

 



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