Российский ученый Владимир Черный объяснил загадку происхождения колец Сатурна

29.05.2020, 20:30, Разное

Российский ученый Владимир Черный смог объяснить загадку, связанную с происхождением колец Сатурна. Теории, выдвинутой доктором физико-математических наук, более 30 лет.

Доводы отечественного специалиста недавно опубликовал самый престижный астрономический журнал The Astrophysical Journal. По словам эксперта, за 400 лет с открытия Галилеем колец Сатурна было выдвинуто множество различных гипотез об их возникновении. Одна из наиболее известных – гравитационная теория об образовании колец из обломков одного из разрушенных астероидов. Она была предложена советскими учеными А. Фридманом и М. Горькавым. Эта теория, как и другие была отклонена после изучения космического объекта аппаратом “Кассини” в 2004 году.

Владимир Черный вместе с коллегами предположил, что важная роль в процессе появления колец принадлежала магнитному полю планеты и сверхпроводимости частиц, составляющих кольца. Частицы осуществляют хаотическое движение в допланетном облаке вокруг тела. При этом сверхпроводимость в них была еще до возникновения магнитного поля у планеты. В одно время возникла сила, начавшая сгонять частицы к магнитному экватору шестой от Солнца планеты, которая и смогла сформировать и удерживать кольца. Эту версию коллеги специалиста не рассматривали всерьез на протяжении 25 лет.



Благодаря данным аппарата “Кассини” было установлено, что кольца Сатурна на 93% состоят изо льда и на 7% из углерода. Согласно представленной гипотезе, кольца могут быть лишь у планет, имеющих магнитное поле, расположенных вне пояса астероидов. Модель также является подтверждением мнения ученого Х. Альвена о том, что в процессе происхождения колец планеты Сатурн заложена история возникновения Солнечной системы.