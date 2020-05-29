Путин объявил день проведения Парада Победы выходным

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29.05.2020, 20:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, объявив 24 июня нерабочим днем. Глава государства распорядился провести в этот день военные парады и салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю (…) провести 24 июня 2020 г. в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы», – говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

«В 22 часа по местному времени в г. Москве, в других городах Российской Федерации [провести] артиллерийский салют», – поручил Путин.

Кроме того, глава государства поручил Минобороны «определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта; обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта».

«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Во вторник Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин.

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД говорила, что все необходимые меры безопасности приняты, российские медики «справились с распространением коронавируса», и для всех россиян «парад станет очень радостным событием».

«Проведение парада Победы – это знак того, что РФ постепенно возвращается к нормальной жизни», – отмечала эксперт.



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