Звезда “Реальных пацанов” Зоя Бербер “похвасталась” силиконовой грудью в новом проекте

29.05.2020, 20:30, Разное

Российская актриса Зоя Бербер “похвасталась” силиконовой грудью во время съемок нового проекта. Звезда многосерийной комедийной картины “Реальные пацаны” регулярно попадает в рейтинг “100 самых желанных и сексуальных женщин” страны по мнению читателей MAXIM.

На официальной странице знаменитости в Instagram сложно найти фото в стиле “ню”, ни для одного из популярных мужских журналов Зоя Бербер не снималась обнаженной, поэтому ее поклонникам трудно оценить ее “достоинства” на 100%. Недавно актриса снялась в проекте под названием “Анна Николаевна”, где она исполняет роль андроида-полицейского.

В одной из постельных сцен сериала Зоя Бербер демонстрирует голую грудь, однако, по мнению пользователей Сети, эта часть тела актрисы выглядела не очень натурально, возможно, в кадре была показана силиконовая грудь. Некоторые интернет-“эксперты” сомневаются, участвовала ли в сексуальной сцене сама Бербер или вместо нее снималась дублерша.