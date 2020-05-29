Евросоюз предоставит Украине полмиллиарда евро для поддержки экономики

29.05.2020, 20:20, Новости дня

КИЕВ – Евросоюз предоставит Украине помощь в размере полумиллиарда евро в рамках четвертой программы макрофинансовой поддержки. Об этом 29 мая сообщает сайт Европейской комиссии.

В информации говорится, что в сегменте макрофинансовой помощи – это самая большая сумма, которую Евросоюз предоставляет какой-либо одной стране-партнеру.

«Украина остается на первом месте в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в эти времена кризиса, для того, чтобы поддержать ход реформ в Украине, для развития устойчивости экономики. Украина достигла необходимых показателей в реформах в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи, и мы готовим выплату 500 миллионов евро», – отмечается в комментарии исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Валдис Домбровскис подчеркнул, в рамках помощи соседям Евросоюза для преодоления последствий пандемии Украине предоставят дальнейшую чрезвычайную макрофинансовую помощь в объеме 1,2 миллиарда евро.

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере выразил благодарность Европейскому Союзу за предоставление второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере полмиллиарда евро.

«Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19», – подчеркнул лидер Украины.

МВФ предоставит кредит

Напомним, что представители Международного валютного фонда завершили дистанционное обсуждение с украинскими властями и достигли соглашения по новой восемнадцатимесячной программе Stand-By Arrangement (SBA).

«Новый SBA с запрашиваемым доступом (эквивалентным пяти миллиардам долларов США – Т.Б.), направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока COVID-19», – отмечается 21 мая в сообщении на сайте МВФ.

В Фонде подчеркивают, что предоставляемые средства, а также достижения украинской власти, продвижение вперед в структурных реформах, смогут гарантировать то, что «Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится».

Кредиты и социальные программы

Политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что кредиты международных институций необходимы Украине не для структурных проектов и реформ, а для поддержки социальных обязательств и выплат.

«Это не план Маршалла, когда выделяется большая сумма под долгосрочную программу. Речь идет о том, чтобы Украина могла удержаться от большого экономического падения, и чтобы дефицит бюджета был минимальным. Изначально Кабинет министров прогнозировал 4,8 процентов падения, но сегодня мы слышим цифры от международных агентств – возможно падение до 10-11 процентов. Есть надежда, что кредиты позволят остановить негативные тенденции где-то посредине между этими двумя показателями», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает высокий дефицит бюджета – почти триста миллиардов гривен (около 1,1 млрд. долларов – Т.Б.), которые, по ее словам, будут влиять на социальные выплаты в течение года.

«Мы понимаем, что между экономикой, юридической составляющей есть политическая составляющая, и мы не знаем насколько властная команда президента рассматривает действующее правительство, как долгосрочное, как такое, которое может разработать программу выхода из кризиса, и за нее проголосует Верховная Рада – это даст определенный иммунитет правительству. Помимо международных кредитов нам нужно целостное развитие экономики – решение конкретных задач и работа на упреждение ситуации. Пока наша власть реагирует на проблемы постфактум», – говорит Олеся Яхно-Белковская.

Политолог напоминает, что предыдущий Кабинет министров Алексея Гончарука прогнозировал рост украинской экономики до сорока процентов ВВП за пять лет. Это те цифры, которые в сегодняшней ситуации кажутся нереальными, считает Олеся Яхно-Белковская.

Необходим механизм целевой поддержки

Политолог Вячеслав Потапенко отмечает, что экономические проблемы в связи с карантинными противоэпидемиологическими мероприятиями существуют, практически, во всем мире.

«Схожие с украинскими проблемы существуют у всех стран, прогнозированное падение экономики в мире от трех до четырех процентов, у нас приблизительно, тоже самое, и каждый выходить из этой ситуации будет, как сможет. Кредитная программа МВФ направлена на поддержание стабильности финансовой системы и выплат процентов по кредитам. И эти средства не будут попадать в экономику Украины», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В остальных случаях, например, с кредитами Евросоюза, возможно, по его словам, что эти средства будут задействованы в различных проектах, которые помогут запустить экономику.

«Проверенного механизма, как это сделать, – нет. Богатые страны, как в Соединенных Штатах, например, дают по 1200 долларов тем, кто платил налоги, поддерживают крупный и компенсируют малому бизнесу. В Украине не хватит одного миллиарда долларов, чтобы поступить также, но у нас запускают самые простые проекты – раздают пенсионерам по тысяче гривне [приблизительно, 30 евро], которые точно потратятся и деньги вернуться в экономику», – отмечает Вячеслав Потапенко.

Политолог отмечает, что агропромышленный комплекс и пищевая промышленность демонстрируют восстановление в период ослабления карантина, а для запуска промышленного производства необходимо время.

«Этот кризис может привести к очередным структурным изменениям в экономике Украины, и о его последствиях можно будет говорить по итогам года», – утверждает Вячеслав Потапенко.