Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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29.05.2020, 20:16, Новости дня

Американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия творение Дэвида Финчера «Социальная сеть» об истории создания Facebook.

«Он – номер один, потому что он лучший, вот и все. У него просто нет конкурентов», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на журнал Premiere.

Второе место Тарантино отдал фильму «Дюнкерк» Криса Нолана об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.

Отметим, «Социальную сеть» счел «действительно обидным» бизнесмен и создатель соцсети Марк Цукерберг.

В феврале 2020 года россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века.



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