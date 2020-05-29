Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
29.05.2020, 20:16, Новости дня
Американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия творение Дэвида Финчера «Социальная сеть» об истории создания Facebook.
«Он – номер один, потому что он лучший, вот и все. У него просто нет конкурентов», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на журнал Premiere.
Второе место Тарантино отдал фильму «Дюнкерк» Криса Нолана об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.
Отметим, «Социальную сеть» счел «действительно обидным» бизнесмен и создатель соцсети Марк Цукерберг.
В феврале 2020 года россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века.
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