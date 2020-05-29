В «Саду памяти» Прикамья высадили более 300 тыс. деревьев

29.05.2020, 20:16, Новости дня

В Пермском крае в рамках международной акции «Сад памяти» высадили более 300 тыс. деревьев. Акция призвана увековечить память погибших во время Великой Отечественной войны.

В Прикамье в ближайшую неделю лесничества планируют завершить памятные посадки. На сегодня в «Саду памяти» уже высажено более 326 тыс. деревьев. Тем самым пермяки увековечили подвиг почти 214 тыс. земляков, погибших и не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

В четверг, 28 мая, Пермский край дистанционно провел совместную акцию «Сад памяти» с участниками 22-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки», проходившего в Нижнем Новгороде в онлайн режиме, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

«В рамках круглого стола, посвященному нацпроекту «Экология», который прошел в формате ВКС, мы высадили 75 деревьев на территории Черняевского леса в честь юбилея Победы – сибирские кедры и ясени пенсильванский. Благодаря такому формату мы с участниками из других регионов смогли создать наше живое «Спасибо» городу Перми, в годы войны город Молотов, и краю в целом за поддержу промышленности и оснащение советской армии боеприпасами и защитным снаряжением», – отметил начальник управления охраны, защиты и надзора в лесах Михаил Никитин.

В акции приняли участие сотрудники регионального Минприроды, Пермского лесничества и Пермского городского лесничества. Мероприятие проходило с соблюдением мер эпидбезопасности.

Также на протяжении недели продолжались памятные посадки в Сивинском, Косинском, Октябрьском, Юрлинском, Горнозаводском и Куединском районах. Благодаря сотрудникам лесничеств и арендаторам лесных участков за неделю «Сад памяти» вырос почти на 150 тыс. молодых деревьев.

Свой вклад в акцию вложили и территории Пермского края, где высадили 775 декоративных деревьев на территории парков и скверов.

При этом районы Пермского края не заканчивают посадки в рамках акции и продолжат работу по созданию «Садов памяти» после улучшения эпидемиологической ситуации. Акция реализуется при содействии региональной дирекции Года памяти и славы, Министерства культуры Пермского края и Минприроды Пермского края.

К акции «Сад памяти» присоединился также город Северодвинск Архангельской области. 29 мая на стадионе «Энергия» сотрудники и руководители АО «СПО «Арктика» (входит в ОСК) высадили 27 пихт.

Место для пихтовой аллеи выбрано неслучайно. «Энергия» – это первый в северном городе стадион, который был возведен еще во время войны.

Тогда в военном Молотовске взрослые ушли на фронт, к станкам встали подростки, силы и дух которых могли поддержать занятия физкультурой. Директор завода № 402 Сергей Боголюбов одобрил эту идею. В кратчайшие сроки в военном городе был возведен стадион, который получил название «Судостроитель». Именно здесь в июле 1944 года прошел первый в СССР бейсбольный матч между командами молотовчан и американских моряков, которые находились в нашем городе, сопровождая суда северных конвоев по программе ленд-лиза, сообщается на сайте пресс-центра Архангельской области.

Сейчас стадион «Энергия» находится в ведении СПО «Арктика». В этом году спортивный объект внесен в список культурных и туристических достопримечательностей Северодвинска в рамках социального проекта городского краеведческого музея. Вскоре здесь планируется установить табличку с QR-кодом и стенд, рассказывающий об интересной истории первого стадиона.

«Мы не должны забывать о трудовом подвиге жителей нашего города. За годы войны на заводе № 402 отремонтировано и модернизировано 139 кораблей, важную роль выполняли и наши предшественники – работники электромонтажного цеха. Эта аллея из вечнозеленых пихт появилась здесь в знак благодарности поколению Победителей», – отметил генеральный директор АО «СПО «Арктика» Олег Логинов.

Акция в Северодвинске прошла с соблюдением необходимых мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

В рамках акции по всей стране запланировано высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево должно стать живым памятником героям.

В разных регионах РФ продолжается акция «Сад Памяти» в память об участниках Великой Отечественной войны – к ней уже присоединились Тверская, Тамбовская, Костромская акции.