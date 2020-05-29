 

“До сих пор не успокоился”: Иосиф Пригожин рассказал о преследованиях Валерии экс-супругом

29.05.2020, 20:09, Разное

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о подробностях личной жизни – своей и Валерии. В частности, знаменитость упомянул о преследованиях, которым подвергается певица со стороны бывшего мужа.
Как информировал Пригожин журналистов интернет-портала 7days.ru, речь идет об авторских правах на некоторые песни, по прежнему исполняемые Валерией. Они принадлежат Александру Шульгину, с которым исполнительница состояла в официальном браке ранее. Он, по словам продюсера, после разрыва отношений не оказывал никакой финансовой помощи певице, несмотря на то, что их дети после развода проживают с матерью. Более того, еще свежи воспоминания о его нетолерантном отношении к поп-звезде: по словам Валерии, в период совместной жизни с Шульгиным, последний вел себя довольно жестоко и агрессивно.

Тем не менее, экс-супруг все еще не дает певице покоя. “У нас любой фестиваль, любой концерт без него не проходит! Надо брать разрешение на исполнение песен, которые ему принадлежат!” – заявил продюсер.



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