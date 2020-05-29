 

“Отчаянная домохозяйка”: Ляйсан Утяшева удивила поклонников оригинальным видео

29.05.2020, 20:09, Разное

Популярная телеведущая Ляйсан Утяшева разместила на своей странице в Instagram забавный видеоролик, демонстрирующий одновременно её кулинарные и спортивные таланты. Тем не менее, публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы.
В сопроводительной аннотации к видео супруга Павла Воли сразу упомянула, что присоединяется к поздравлениям с юбилеем своих друзей, которые, по её словам, производят “прекрасные продукты здорового питания” и “удобную одежду для спорта”. Таким образом, ролик стал своеобразной видеорекламой, в ходе которой красотка решила совместить “полезное с полезным”. В частности, позируя на фоне красивой и просторной кухни, облаченная в стильный розовый спортивный комбинезон Утяшева занималась приготовлением полезного салата. Этот процесс она сопроводила танцевальными перемещениями, совмещенными с периодической демонстрацией эффектного шпагата в самых разных ракурсах. “Цвет настроения – розовый. Отчаянная домохозяйка в розовом пытается убить сразу двух зайцев: зарядку сделать и вкусненько и полезно похулиганить”, – таким было либретто к импровизированному артистическому мини-шоу.

Стоит отметить, что, несмотря на бодрое и позитивное настроение, которым Утяшева постаралась наполнить оригинальное видео, оно понравилось далеко не всем фолловерам: некоторые из них предпочли слегка поиронизировать над “отчаянной домохозяйкой”. Кое-кто и вовсе не понял оптимистичный посыл телезвезды: “Что за бред?”. В целом же положительных комментариев от поклонников оказалось куда больше. В них посетители микроблога отметили и красоту фигуры, и яркий артистизм ведущей. “У вас отличное видео, всё очень стильно, красочно и со вкусом”, – резюмировал один из подписчиков. К слову, всего за четверть суток видеоролик набрал более 100 тысяч просмотров.



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