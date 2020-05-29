 

Узбекистан заплатит туроператорам по $15 за каждого привезенного в страну туриста

29.05.2020, 20:07, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Узбекистане с 1 июня возобновляется внутренний туризм в “зеленых” и “желтых” регионах страны. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма, соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

К “зеленой” зоне относятся регионы Узбекистана, где не фиксировались случаи COVID-19. К “желтой” – где заболевшие коронавирусной инфекцией есть, но последние две недели новые случаи не выявлялись. 

“Здесь разрешено возобновить деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований”, – сказано в указе президента.

Президент поручил построить в горной местности и возле озер центры отдыха из легких конструкций.

На втором этапе перезапуска отрасли планируется возобновить туристические связи со странами, которым удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Узбекистан разрешит иностранным туристам путешествовать по своей территории и заплатит туроператорам по $15 за каждого человека – с условием их нахождения на территории Республики Узбекистан не менее пяти суток. Ожидается, что количество иностранных туристов в 2020 году достигнет 500 тысяч человек.

В указе президента сказано, что отрасли будет предоставлена дополнительная государственная поддержка.

По данным на 29 мая, в Узбекистане выявили 3 463 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на лечении находятся 755 человек, выздоровели – 2 694.

 



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