Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине – после Ахметова

29.05.2020, 20:06, Новости дня

Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.

На первом месте по богатству в Украине, и 803 в мире, находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко – второе место в Украине и 1728 в мире. На третьем и 1729 – Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.

По информации украинского журнала Forbes, который впервые с 2016 года опубликовал топ-100 богатейших украинцев, Порошенко занимает третью позицию.

Скриншот: forbes.com

Вчера украинский журнал Forbes опубликовал топ-100 богатейших украинцев впервые с 2016 года. Первую строчку рейтинга занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, состояние которого журнал оценил в $2,8 млрд. На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

На третьем, Порошенко, с $1,4 млрд. В последний раз он входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же “Forbes Украина” оценил состояние Порошенко в $750 млн, и он занял восьмое место.

Основа благосостояния Порошенко – производитель кондитерских изделий Roshen.

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, его чистый капитал к 2019 году снизился почти на 40%.

Согласно декларации, в 2018 году он получил около 1,52 млрд грн доходов, а потратил 328,6 млн грн. Из них 130 млн – на покупку ценных бумаг, 122,9 млн – на рекламные услуги, 39,8 млн – уплату налогов, 481,2 тыс. – коммунальные услуги.

В 2017-м Порошенко задекларировал – 16,3 млн грн , в 2016 году – 12,3 млн грн дохода.