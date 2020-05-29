Полиция назвала причину стрельбы в Броварах

29.05.2020, 20:06, Новости дня

Сегодняшняя стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, конфликт возник между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток. Компаниями владеют предприниматели из Киева.

В полиции отметили, что поиски и задержания всех участников перестрелки продолжаются.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта. Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 21.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.