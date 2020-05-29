Die Zeit – эгоизм Трампа грозит миру «ядерной напастью»

29.05.2020, 19:58, Новости дня

Националистический и эгоистичный курс главы Белого дома Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением, пишет Die Zeit. Он выходит из одного договора за другим, делая ставку на непредсказуемость, недоверие и страх. Это угрожает миру «ядерной напастью», но люди слишком озабочены пандемией, чтобы это осознать, сетует автор статьи Михаэль Туман.



Reuters

В голове не укладывается то, как расслабленно американцы и европейцы поначалу отреагировали на бушующую в Китае эпидемию, пишет Die Zeit. «Как будто вирусы соблюдают границы», — недоумевает автор статьи Михаэль Туман. Однако проблема в том, что схожим образом они реагируют и на угрожающую нашему миру «ядерную напасть».

Почти каждый день мы узнаём о создании новой боевой системы или разрыве очередного договора о разоружении. Но мы слишком озабочены пандемией и не осознаём, что другие угрозы — глобальное потепление и гонка вооружений — выходят из-под контроля.

Глава Белого дома Дональд Трамп вышел из Договора об открытом небе, продолжает издание. Американцам он не нужен, потому они могут получать необходимые разведданные с помощью спутников. Но реальная ценность этого соглашения заключалась в другом: он создавал доверительную атмосферу в отношениях США, Европы и России. Во время совместных полётов солдаты разных стран знакомились и общались друг с другом.

К сожалению, РФ наложила «недопустимые» ограничения на перелёты над своей территорией, отмечает Туман. Обе ядерные державы не ценят договор. «Это опасно: ведь таких точек соприкосновения между солдатами НАТО и российскими военными слишком мало», — предостерегает автор.

За прошедшие годы глава Белого дома разрывал любые договоры, которые формируют доверие или основываются на нём: ядерная сделка с Ираном, ДРСМД, Международный договор ООН о торговле оружием. В своей работе Трамп делает ставку на непредсказуемость, недоверие и страх. И его следующей целью может стать СНВ-III. Если он не будет продлён, то срок его действия завершится в феврале 2021 года.

«Россия же использует другую тактику для подрыва договоров о разоружении, — пишет Туман. — Русские хладнокровно нарушают соглашения и при этом настойчиво это отрицают». Впрочем, в РФ и США есть дипломаты и военные, которые осознают угрозу. И они прилагают все возможные усилия для того, чтобы спасти соглашения и прекратить нарушения. Некоторые в США хотят продлить СНВ-III. Они осознают важность контроля за вооружением, но не могут пробиться в Белый дом.

Трамп же настаивает на включении Китая в договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но по сравнению с США ядерный арсенал Китая очень мал. Похоже, что требование американского президента — это всего лишь отвлекающий манёвр. «В результате у него появится новая отговорка для того, чтобы выйти из СНВ-III. В сфере ракетного вооружения Трамп следует тем же курсом, что и со всеми остальными договорами: США не должны позволять никому и ничему себя сдерживать. Однако этот националистический и эгоистичный курс подрывает основы контроля над вооружением», — заключает Туман.