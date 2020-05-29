Центр экстренной медпомощи в Севастополе планируется открыть в июне

29.05.2020, 19:55, Новости дня

Центр экстренной медпомощи в Севастополе должен открыться в июне. Его строительство завершено на 80%, передает служба информации "Вести.Севастополь".

Современная комфортабельная станция экстренной медицинской помощи и медицины катастроф расположится на Камышовом шоссе. Побывавший на территории объекта врио губернатора Михаил Развожаев остался доволен увиденным. Подрядчик работал быстро, фактически большинство работ уже завершены, отметил он.

Как сообщил Михаил Развожаев, скоро рядом с новым центром начнется стройка еще одного медицинского объекта — больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. Сюда же перенесена и новая инфекционная больница. Получится целый медицинский кластер.

Сейчас в будущем центре экстренной помощи идут внутренние отделочные работы и монтаж наружных инженерных сетей, устанавливаются двери.

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ГТРК "Севастополь"