 

Центр экстренной медпомощи в Севастополе планируется открыть в июне

29.05.2020, 19:55, Новости дня

Центр экстренной медпомощи в Севастополе должен открыться в июне. Его строительство завершено на 80%, передает служба информации "Вести.Севастополь".

Современная комфортабельная станция экстренной медицинской помощи и медицины катастроф расположится на Камышовом шоссе. Побывавший на территории объекта врио губернатора Михаил Развожаев остался доволен увиденным. Подрядчик работал быстро, фактически большинство работ уже завершены, отметил он.

Как сообщил Михаил Развожаев, скоро рядом с новым центром начнется стройка еще одного медицинского объекта — больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. Сюда же перенесена и новая инфекционная больница. Получится целый медицинский кластер.

Сейчас в будущем центре экстренной помощи идут внутренние отделочные работы и монтаж наружных инженерных сетей, устанавливаются двери.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Посол США осудил атаки на свободу прессу в России

13.04 / В Союзе биатлонистов РФ заявили об отсутствии денег на зарплаты сотрудникам

13.05 / Козак прилетел в Берлин для консультаций по Донбассу – СМИ

18.05 / Синоптик сказал, когда наступит климатическое лето

08.05 / Россиян предостерегли от «робинзонады» на островах Волги

18.04 / Зеленский: Если нам предложат обмен “одного на одного” – будем обменивать

26.03 / Counterpoint: пандемия обрушила продажи смартфонов

17.04 / Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в Вороновском

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

21.04 / Грузия отказалась обмениваться с Россией торгпредставами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска