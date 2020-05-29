Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда дольщиков

29.05.2020, 19:55, Новости дня

Экс-глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев на 3 года стал гендиректором Фонда защиты прав дольщиков. Распоряжение о назначение генерального директора публично-правовой компании "Фонд защиты прав — граждан участников долевого строительства" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Другим распоряжением правительства по просьбе Олега Говоруна он был освобожден с поста главы Фонда защиты прав дольщиков. Этот фонд был создан осенью 2017 года. Он должен гарантировать защиту прав людей, деньги которых привлекают для строительства многоквартирных домов застройщики.

42-летний Константин Тимофеев и в Москомстройинвесте занимался вопросами дольщиков, пояснил председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин. По словам Ресина, Тимофеев прекрасно представляет себе сложности, с которыми ему предстоит столкнуться.

Председателем наблюдательного совета Фонда защиты в марте 2020 стал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. В наблюдательный совет фонда входит также гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Константин Тимофеев родился в Казани. С 2011 по 2018 год он был председателем комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). При его участии решались вопросы возобновления строительства за счет города таких проблемных жилых комплексов, как "Царицыно", "Академ-Палас", "Терлецкий парк".