 

Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда дольщиков

29.05.2020, 19:55, Новости дня

Экс-глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев на 3 года стал гендиректором Фонда защиты прав дольщиков. Распоряжение о назначение генерального директора публично-правовой компании "Фонд защиты прав — граждан участников долевого строительства" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Другим распоряжением правительства по просьбе Олега Говоруна он был освобожден с поста главы Фонда защиты прав дольщиков. Этот фонд был создан осенью 2017 года. Он должен гарантировать защиту прав людей, деньги которых привлекают для строительства многоквартирных домов застройщики.

42-летний Константин Тимофеев и в Москомстройинвесте занимался вопросами дольщиков, пояснил председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин. По словам Ресина, Тимофеев прекрасно представляет себе сложности, с которыми ему предстоит столкнуться.

Председателем наблюдательного совета Фонда защиты в марте 2020 стал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. В наблюдательный совет фонда входит также гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Константин Тимофеев родился в Казани. С 2011 по 2018 год он был председателем комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). При его участии решались вопросы возобновления строительства за счет города таких проблемных жилых комплексов, как "Царицыно", "Академ-Палас", "Терлецкий парк".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Оксфордский университет надеется разработать вакцину от коронавируса к сентябрю

26.03 / Сенат США выделил $2,2 трлн на борьбу с коронавирусом, большинство американцев получат чеки на $1200

20.04 / В Новосибирской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса

07.04 / Кремль решил не приглашать ветеранов на парад Победы в Москве

22.05 / Китай призвал «затянуть пояса» и собрался победить бедность

02.05 / Нападающий “Динамо” Филипп перенес операцию на руке в Германии

07.04 / Клара Новикова рассказала о состоянии Надежды Бабкиной

03.05 / Специалисты рассказали о вреде обычных и электронных сигарет

01.04 / Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

05.04 / Гузеева пожаловалась на «уродов» в Instagram и пожелала им «самоубиться»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска