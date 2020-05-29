Москва побила рекорд по осадкам за 70 лет

29.05.2020, 19:55, Новости дня

Прирост осадков в Москве за 12 часов 29 мая 2020 года составил 37 мм.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Гидрометцентре России.

Отмечается, что тропический дождь, который начался ночью и продолжался и днем составил около 72% месячной нормы, которая составляет в столице в мае 51 мм.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что 29 мая в Москве побит рекорд за последние 70 лет.

Из-за плохих погодных условий городские службы работают в мегаполисе в усиленном режиме – для устранения последствий непогоды мобилизованы 250 бригад и более 200 единиц спецтехники "Мосводостока.

Дождливая погода с грозами сохранится в столице в ближайшие сутки, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается +13°…+15°, днем 30 мая +24°…+26.