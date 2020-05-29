Белоруссия открестилась от долгов за российский газ
29.05.2020, 19:53, Новости дня
У Белоруссии «нет задолженностей» за российский газ, утверждает министерство энергетики республики. Белорусская сторона заявила, что споры ведутся относительно стоимости голубого топлива с учетом калорийности сырья.
«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», – передает ТАСС заявление ведомства.
В нем также сказано, что «в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности». «Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.
В минэнерго Белоруссии заявили, что «расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами».
Ранее председатель Газпрома Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов.
Он отмечал, что Газпром готов начать переговоры с Минском по условиям поставок газа в 2021 году, после того как Белоруссия погасит задолженность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, а также на фоне ситуации с коронавирусом, цена на природный газ должна быть более гибкой.
В конце прошлого года Лукашенко заявлял, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году – со 127 долларов до 152 долларов. Позже стороны договорились сохранить цену на уровне 127 долларов, однако Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена якобы должна составлять 40-45 долларов.
В апреле Минск сообщил, что поднял вопрос о снижении цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии.
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