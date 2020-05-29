 

Белоруссия открестилась от долгов за российский газ

29.05.2020, 19:53, Новости дня

У Белоруссии «нет задолженностей» за российский газ, утверждает министерство энергетики республики. Белорусская сторона заявила, что споры ведутся относительно стоимости голубого топлива с учетом калорийности сырья.

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», – передает ТАСС заявление ведомства.

В нем также сказано, что «в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности». «Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.

В минэнерго Белоруссии заявили, что «расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами».

Ранее председатель Газпрома Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов.

Он отмечал, что Газпром готов начать переговоры с Минском по условиям поставок газа в 2021 году, после того как Белоруссия погасит задолженность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, а также на фоне ситуации с коронавирусом, цена на природный газ должна быть более гибкой.

В конце прошлого года Лукашенко заявлял, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году – со 127 долларов до 152 долларов. Позже стороны договорились сохранить цену на уровне 127 долларов, однако Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена якобы должна составлять 40-45 долларов.

В апреле Минск сообщил, что поднял вопрос о снижении цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

14.04 / 10 штатов разрабатывают скоординированный план открытия экономики

07.04 / Трамп отрицает нехватку наборов для тестов и медицинских принадлежностей в больницах

28.03 / Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

16.04 / Мощные моторы получит обновленный кроссовер Kia Stinger

26.04 / В мире отмечается день памяти катастрофы в Чернобыле

15.05 / Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации

26.03 / Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса

06.04 / Пескова спросили о включении сигарет в список необходимых товаров

16.04 / Little Big выступит на телешоу, организованном вместо “Евровидения-2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска