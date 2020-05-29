 

В Крыму возобновят работу рестораны и кафе на открытом воздухе

29.05.2020, 19:53, Новости дня

Власти Крыма разрешили с 1 июня работу летних площадок и террас кафе, которые находятся на свежем воздухе.

«Допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы). Для того, чтобы упростить деятельность подобных организаций, будет подготовлен нормативный акт Республики Крым о том, что учреждениям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

При этом до 15 июня на территории Крыма останутся закрытыми фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры.

Однако вся деятельность, которая осуществляется на свежем воздухе, разрешена, в том числе занятия спортом и прогулки.

«Уже с 1 июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», – подчеркнул глава региона.

Ранее Аксенов заявил, что детский лагерь «Артек» примет первую смену 1 июля, однако при соблюдении всех требований Роспотребнадзора это можно будет сделать уже 15 июня.

Глава полуостров подчеркивал, что начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса.

В Севастополе также отмечали, что курортный сезон в этом году пройдет в ограниченных условиях, в частности власти намерены внедрить въездное тестирование на коронавирус для туристов.



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