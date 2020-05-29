В Подмосковье новорожденного нашли между гаражами

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29.05.2020, 19:53, Новости дня

В Подмосковье возле Дубровки новорожденного мальчика обнаружили между гаражами. По факту оставления в опасности возбуждено уголовное дело.

«Сегодня в дежурную часть ОМВД РФ по Талдомскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что между гаражами вблизи деревни Дубровки он обнаружил новорожденного мальчика», – передает РИА «Новости» слова начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой.

Проверку в городском округе Талдом начала также прокуратура Московской области.

Детский омбудсмен региона Ксения Мишонова сообщила, что состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, проводится комплексное обследование.

Мальчика нашел мужчина, который пришел к гаражу за своей машиной, когда увидел, что в канаве шевелится сумка.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту «оставления в опасности». В настоящее время разыскивается мать ребенка.

В феврале в Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила младенца в окно. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».



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