Мнение: Как написать нерыбье письмо

29.05.2020, 19:42, Разное

Если кто-то думает, что мне приятно читать письма про сливы, те заблуждаются.

Читать про сливы я терпеть не могу, особенно про женские сливы.

Мне мало того что это неприятно и стыдно за авторов, так еще и досада берет, что у “читаю ваш блог 2 года” никакого прогресса.

Я публикую письма про сливы, потому что таких писем 90 %, это уровень читающих рубрику пока, и мне приходится это разбирать. Уровень границ читателей я пока повысить не могу.

Я жду времени, когда письма про сливы в короне и пыточные инструменты станут редкостью, а большинство писем в рубрике будут от нерыб.

Такое возможно со временем, но не сейчас.

Когда это время придет, я буду разбирать письма так, как я разбираю письма нерыб, показывать где-то ошибки, а где-то выражать одобрение, требуя от комментаторов деликатности при разборе.

Я буду выражать даже восторг, если будет за что. Такое иногда уже бывало, но редко.

А пока хочу написать для рапанов, пишущих в рубрику и особенно для рыб, как должно быть написано письмо, чтобы он было похоже на нерыбье и чтобы разбор получился необидным и полезным для вас и приятным для меня.

Сама попытка написать нерыбье письмо может оказаться практикой по тренировке границ.

Стараясь писать о своей ситуации в границах, вы можете, во-первых, спонтанно увидеть, что не так в ситуации и как исправить, во-вторых, увидите баги в восприятии своей ситуации и сможете изменить восприятие на более конструктивное, из внутреннего локуса и без короны, в-третьих, потренируетесь формулировать свою проблему в границах.

Те, кто до сих пор думают, что писать письмо в рубрику – это внешний локус, изыдите. Писать письмо в рубрику можно и нужно только из внутреннего локуса, такое письмо очень интересно читать и во много раз полезней, чем рапаньи письма, когда вся энергия при разборе уходит на ругань короны. А корону что ругай, что не ругай, она всем умеет кормиться. Поэтому разбирать письма рапанов – почти бесполезно, а вот разбирать письма нерыб – очень полезно.

Как написать нерыбье письмо, если вы пока рыба? Рапану эта опция недоступна, но все-таки можно попытаться сделать свое письмо менее рапаньим.

1. Не описывайте, зачем и для чего вы решили написать это письмо. Это не важно, не отжимайте эфир на лишнюю информацию. Пишите только предметно, в этом – уважение к читающим и к себе.

2. Если письмо о проблеме в отношениях, описание вашей ОЗ – информация важная, как и описание ОЗ героя, но пишите факты, а не свои осчучения, пишите без Выскочки и без Попрошайки, не жалуйтесь и не хвастайтесь, не обвиняйте никого и не доказывайте ничего. Опишите разницу ОЗ в границах: скромно, без кокетства, реалистично, коротко, но ясно.

3. Опишите суть конфликта или проблемы. Из внутреннего локуса – это значит так, чтобы не тратить свою энергию и энергию читателей на то, что уже в прошлом или иначе никак от вас не зависит. Описывайте то, в принципе можно как-то решать, где есть какой-то ваш выбор, ваше возможное участие и поэтому нужен анализ. Опишите суть своих сомнений. Опишите варианты решений, если они у вас есть, или объясните, в чем вы видите засаду, тупик, сложность.

Нерыбье письмо пишется с целью – найти лучший вариант поведения. Это письмо с запросом на анализ и консультацию. Оно должно быть написано с уважением к рубрике, иначе не понятно, зачем вы пишете мне и моим комментаторам. Оно должно быть написано конструктивно, иначе не понятно, чего вам надо и как именно вам помочь. По умолчанию я хочу вам помочь и надеюсь помочь, это моя работа. Но я не смогу вам помочь, если вы пишете, чтобы покормить свою корону, подрастить зеленый виноград, смахнуть пыль со своего белого пальто или просто излить свое решето. В этом случае я помогаю только одним способом – пытаясь снять с вас всю эту дрянь. А в основном, просто использую ваше письмо как иллюстрацию для читателей, насколько корона и ЗВ мешают нормально жить. В остальном ваше письмо бесполезно.

Если вы сами снимаете корону и ЗВ, убираете белое пальто и правите локус в процессе написания письма (и пишете все без этой дряни) мне не нужно об это все пачкаться, я могу заниматься красивой работой, которую очень люблю, помогать вам найти верную стратегию для самого быстрого и эффективного достижения ваших целей (в границах).

Даже если где-то в письме осталось немного зелени и корона слегка блестит, я могу не обратить на это внимания или обратить лишь там, где это принципиально. Мне надоели короны, друзья, я не испытываю удовольствия, когда вожусь с этим, я хотела бы заниматься ювелирной, а не дуболомной работой, настраивать программы, а не разгребать навоз. Но приходится заниматься тем, чем приходится.

Друзья-комментаторы, вы видите отличия писем рапанов от рыб и от нерыб?

Все, что я не упомянула, перечисляйте тоже и приводите примеры главных отличий.

Пусть этим постом и комментариями воспользуются те, кто собираются писать нам в рубрику.

Будем надеяться на интересные и красивые письма в ближайшем будущем, а не письма, полные мусора, эгоцентричных проекций и багов.