Мнение: Смех сквозь смех

29.05.2020, 19:40, Разное

Капля никотина убивает лошадь, а смех продлевает жизнь. Это аксиома. И помогает спокойнее относиться к коронавирусно-карантинным маразмам. Это тоже аксиома! Про которую ни на минуту не забывают россияне….

Про карантин и коронавирус уже слагают стихи. Вот одно из них. По-моему, замечательное.

"Владимир Владимирович! Я вам закладываю

Не по службе, а просто так

Пока Вы занимаетесь парадами

В столице происходит подозрительный бардак.

Владимир Владимирович! Мы пенсионеры.

Мы ядро Вашего электората

Я приведу тут такие примеры

Что даже Вам может стать страшновато.

Я потерял здоровье на строительстве, сначала социализма,

Потом капитализма. Особенно ухудшилось зрение.

Но это не мешает мне видеть сепаратизма

Крайне нежелательные явления.

Когда Вы находились в самоизоляции

Сберегая свое и наше здоровье

Представители московской администрации

Повадились питаться человеческой кровью.

Над страной разразилось такое несчастье

Бюджет понес убытки на миллиарды

Зато вдруг почувствовали вкус власти

Местного масштаба некоторые кадры.

Нарушая всяческие законы

Нам запретили любые телодвижения

Они в мэрии уверены, что все мы имеем Айфоны

И умеем скачивать их сраные приложения.

Например, чтобы получить разрешение

Навестить мать родную, брата или сестру

Надо подать Собянину униженное прошение

На их косоруком, через жопу сделанном портале мос.ру.

Я вот простой человек из народа

Держал лопату, топор и кайло.

Но я знать не хочу их поганого QR-кода

А меня за это не пускают в метро.

Мы же с Вами ровесники. Нас все меньше на свете

На этом маленьком земном шаре

Вы, говорят, не очень шарите в Интернете

Так отчего мы должны в нем шарить?

Сейчас заработали различные стройки

Предприятия, где можно пилить бюджет

А мы пенсионеры, не имеем права встать с койки

Как Вам этот кошмарный сюжет?

Еще раз скажу, геноцид относится к пенсионерам

Вашим Владимир Владимирович избирателям

Им в Москве водят по губам таким хером

Что теряю уверенность в выборов результате я.

Господин Президент! И трезвый и по пьяни я

Вас заклинаю, не поздно пока

Вы уймите Сергея Семеновича Собянина

Пусть отменяет электронные пропуска."

Всеволод Емелин (с) отсюда

А вот, что выдал Максим Галкин.

В общем, пока народ еще способен смеяться, ещё не безнадега. Живем! И будем жить!

Рис. отсюда