 

Больше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара

29.05.2020, 19:30, Разное

и всех задержанных за пикеты.

Больше 31 тысячи человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить журналиста издания Илью Азара и всех задержанных за одиночные пикеты.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Пикет проходил 26 мая у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. За тот же пикет арестовали на 15 суток активиста Виктора Немытова, сегодня наказание ему заменили на штраф, переквалифицировав статью правонарушения.

В связи с арестами серия пикетов на Петровке возобновилась. Вчера полиция задерживала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, на них составили протоколы. Сегодня акции в поддержку Азара прошли не только в Москве, но и других городах страны. По оценкам корреспондента «Новой», на пикетах в столице задержали около 25 человек.

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Источник: Новая газета



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