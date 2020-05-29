 

Россия опередила Саудовскую Аравию по экспорту нефти в США

29.05.2020, 19:30, Новости дня

Россия оказалась на третьем месте среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в первом квартале 2020 года. Поставки сырья из РФ составили 56,45 млн баррелей, что вдвое больше, чем за этот же период 2019 года, следует из данных Управления энергетической информации Минэнерго США.

Основная доля поставок из РФ пришлась на нефтепродукты, а экспорт нефти составил 11,16 млн баррелей, передает ТАСС.

В марте в США было направлено чуть более 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (тоже третье место в списке поставщиков), из них нефти – 4,89 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла седьмое место, уступив Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Колумбии, Ираку и Эквадору.

По итогам марта экспорт российского топлива в США вырос почти в два раза в годовом выражении, при этом поставки только нефти увеличились на 68%.

РФ опережает в этом списке Саудовскую Аравию, которая заняла четвертое место в списке экспортеров нефти и нефтепродуктов в США (40,6 млн баррелей с начала года и 13,8 млн баррелей в марте).

Основным поставщиком стала Канада, поставившая в США за первый квартал 407,87 млн баррелей на втором месте оказалась Мексика – 74,64 млн баррелей.

США импортировали в марте 195,18 млн баррелей нефти, в первом квартале – 582,9 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году США, Великобритания и Турция в резко нарастили импорт российской нефти.



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