Газзаев: Люди соскучились по зрелищам, по театру и особенно по футболу

29.05.2020, 19:30, Новости дня

«Конечно, я рад возобновление матчей с участием зрителей, а то весь спортивный мир заскучал. Россияне стали возвращаться к нормальной привычной жизни», – сообщил газете ВЗГЛЯД футбольный тренер Валерий Газзаев. Ранее РФС получил разрешение возобновить матчи чемпионата РФ с участием зрителей.

«Конечно, люди соскучились по зрелищам: по театру, по спортивным мероприятиям и особенно по футболу, ведь это массовый вид спорта. Всем известно, что два года назад прошел чемпионат мира и с тех пор интерес к этому виду спорта в нашей стране дополнительно вырос. Сейчас наши клубы участвуют в решающей стадии еврокубков. Естественно, зрителям это интересно», – сообщил сказал футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Поэтому решение не только возобновить матчи, но и допустить на трибуны стадионов зрителей, наверняка поднимет настроение многим россиянам, полагает Газзаев, особенно на фоне сообщений о смягчении режима самоизоляции в Москве. Он отметил, что возобновление матчей активно обсуждается и в европейском, и мировом футболе, и многие страны уже решили возобновить чемпионаты, но с соблюдением ряда ограничений.

«Надо выдерживать обязательную дистанцию, приходить на трибуну сможет лишь определенное количество зрителей. Когда команды выходят на игру, то за руки сейчас никто не здоровается, судьи не подходят к игрокам ближе, чем на метр. Запасные игроки сидят на расстоянии друг от друга. Все эти ограничения еще долго будут необходимы, ведь риск заражения все-таки остается. Всем понятно, что футбол – это контактный вид спорта», – отметил Газзаев.

Накануне стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение от Роспотребнадзора возобновить матчи чемпионата РФ с участием зрителей, однако на первоначальном этапе трибуны стадионов будут заполнены только на 10%, сообщило РИА «Новости». Предусматривается регулярная диагностика персонала, игроков и судей, усиление гигиенических мер, регулярная дезинфекция, а также соблюдение санитарной дистанции между игроками и персоналом.

Ранее президент Владимир Путин объявил о том, что парад Победы состоится 24 июня. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Кроме того, в Минпросвещения определены даты ЕГЭ – 29-30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется плановая сдача экзаменов в зданиях школ, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Кроме того, Минпросвещения порекомендовало провести 27 июня очные выпускные вечера. Правда, регионам, где эпидситуация пока остается сложной, предписано проводить выпускные в онлайн-формате.