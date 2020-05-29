В РФ предложены новые основания для помощи бесплатного адвоката

29.05.2020, 19:30, Новости дня

В ряде случаев бесплатного адвоката за счет государства может получить человек, привлекаемый к административной ответственности, такую возможность предполагают проекты новых кодексов об административных правонарушениях, сообщили в Минюсте России.

Сейчас такой принцип предоставления защиты предусмотрен по уголовным делам.

«В проекте Процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«В указанных случаях по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ему может быть назначен адвокат, оплата труда которого будет осуществляться за счет бюджетных средств», – добавили в Минюсте.

Минюст опубликовал для общественного обсуждения новый вариант проекта КоАП на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

«Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст РФ по результатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения (с 30 января по 27 февраля 2020 года) и проведения независимой антикоррупционной экспертизы (с 30 января по 19 февраля)», – сообщили в ведомстве.

В ведомстве рассказали об изменениях, которые были внесены в проект КоАП. Так, в него включена норма о презумпции невиновности лиц, привлекаемых к ответственности за административные правонарушения, до вынесения решения.

Об этом, как пояснили в министерстве, просили в ходе обсуждения законопроекта представители бизнес-сообщества – Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации малого и среднег предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», обратившие внимание на исключение упоминания принципа презумпции невиновности из проекта нового КоАП.

«Исключение указанного принципа из проекта КоАП было связано с тем, что он регламентирован в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. Тем не менее, учитывая важность данного фундаментального принципа законодательства об административных правонарушениях и поступившие замечания, принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2 следующего содержания: «Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», – разъяснили в ведомстве.

Таким образом, принцип презумпции невиновности будет закреплен в КоАП, а вопросы его реализации будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП).

Кроме того, в проект ПКоАП будет учитываться механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности. «Проект Процессуального КоАП дополнен положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому лицу, и о возмещении вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности, а также положениями об аннулировании всех ограничений прав таких лиц, обусловленных фактом незаконного привлечения к административной ответственности», – сказали в Минюсте.

Разбирательства по делам об административных правонарушениях, в соответствии с новым КоАП, предлагается вести в электронном виде.

«Проект Процессуального КоАП направлен на перевод документооборота при производстве по делам об административных правонарушениях в цифровой формат», – отметили в ведомстве. Будет определен порядок использования электронных документов, возможность подачи заявлений, ходатайств, жалоб в форме электронного документа посредством заполнения соответствующей формы на официальном сайте органа административной юрисдикции в интернете, а также с использованием портала госуслуг или через личный кабинет участника судебного процесса.

«Кроме того, предусмотрена возможность направления и доставки извещений (уведомлений) участникам производства по делу об административном правонарушении с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в личный кабинет участника судебного процесса», – сказали в министерстве.

Там отметили, что нововведения «направлены на повышение оперативности информирования участников производства по делам об административных правонарушениях, о совершаемых в отношении них процессуальных действиях и выносимых решениях».

Помимо этого, предполагается, что проекты нового КоАП и ПКоАП снизят административную нагрузку на бизнес.

«В целях снижения административной нагрузки на бизнес в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях предлагается исключить конкуренцию производства по делам об административных правонарушениях и контрольно-надзорного производства (сейчас уполномоченный орган может начать либо внеплановую проверку, либо производство по делу об административном правонарушении, в том числе административное расследование)», – сказали в Минюсте.

В проекте процессуального кодекса также предусматривается, что должностные лица, составившие по окончании проведения контрольно-надзорного мероприятия акт о нарушении обязательных требований, не смогут рассматривать дело об административном правонарушении от имени уполномоченного органа. Предполагается, что такая мера предотвратит конфликт интересов.

Кроме того, меняется максимальный срок наказания в виде административного запрета деятельности юрлица (вместо административного приостановления деятельности в действующем КоАП). Он будет сокращен с 90 до 30 суток. Сохраняется правило о том, что применение наказания в виде административного запрета деятельности допустимо лишь тогда, когда менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

«При этом для повышения гарантий соблюдения прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проекте нового КоАП устанавливается, что административный запрет деятельности может быть назначен только судом», – объяснили в ведомстве.

Также в проекте КоАП исключается одновременное привлечение к ответственности юридического лица и его должностного лица за одно и то же административное правонарушение.

«В целях соблюдения принципа справедливости при привлечении к административной ответственности юридических лиц и их должностных лиц в проекте КоАП предлагается закрепить общее правило, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение. Исключение из этого правила допускается только в двух случаях – когда предусмотрена возможность назначения различных видов административного наказания для юридического лица и его должностного лица (например, штрафа для юридического лица и дисквалификации для его должностного лица) или когда одно из указанных лиц освобождается от административного наказания в связи с невозможностью его исполнения (например, если юридическое лицо является неплатежеспособным и с него не может быть взыскан штраф, то тогда возможно назначение наказания в виде штрафа его должностному лицу)», – отметили в Минюсте.

Помимо этого, проект КоАП предусматривает более мягкие штрафы за нарушение правил благоустройства территории муниципальных образований.

«Предложение о включении в новый КоАП составов административных правонарушений в сфере благоустройства территории поступило от представителей Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которыми был проведен анализ правового регулирования данного вопроса в 85 субъектах РФ», – уточнили в министерстве.

Подчеркивается, что установление такой административной нормы на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в этой сфере.

«При этом размеры административных штрафов за нарушение правил благоустройства территории, содержавшиеся в первоначальных предложениях Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в проекте нового КоАП будут снижены в целях обеспечения справедливого и соразмерного подхода при назначении административного наказания», – пояснили в Минюсте.

Напомним, Министр юстиции Константин Чуйченко предложил повторно провести публичное обсуждение поправок в административное законодательство. Он отметил, что обсуждение проектов нового КоАП и процессуального КоАП длится уже четыре месяца, так как первоначальная редакция вызвала обоснованную критику.