 

В Омске арестовали подозреваемую в истязании трехлетней дочери

29.05.2020, 19:16, Новости дня

Жительница Омска, которая обвиняется в истязании и избиениях своей трехлетней дочери, заключена под стражу, сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 27-летняя женщина нанесла своей малолетней дочери удары рукой по голове, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин. После осмотра ребенка медики сообщили, что девочка истощена, имеется ряд заболеваний.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, продолжается следствие по факту халатности «должностных лиц системы органов профилактики, обязанных контролировать надлежащие и безопасные условия воспитания и проживания малолетних детей в многодетной семье».

В апреле уголовное дело было возбуждено в Новороссийске в отношении матери шестилетнего мальчика, который был найден со следами истязаний в закрытой квартире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Россиян на карантине обяжут подтверждать свое нахождение дома

02.04 / Песков рассказал о режиме работы Путина во время пандемии

13.04 / На французском авианосце Charles De Gaulle 50 моряков заболели COVID‑19. После этого на карантин отправили 1900 членов экипажа

21.05 / Трамп посещает в четверг завод Ford в Мичигане

30.03 / Умерла готовившая Гагарина к полету врач

27.05 / Россиянам посоветовали не стремиться скорее переболеть коронавирусом

14.04 / Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

31.03 / Китай переключился с коронавируса на экономику — в отличие от остального мира

17.04 / Москва ответила на обвинения США в испытаниях «противоспутниковой ракеты»

06.05 / Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска