Путин поручил расширить российские базы в Сирии

29.05.2020, 19:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект протокола №1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство.

После согласования договоренностей с Сирией ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, которые не носят принципиальный характер, передает РИА «Новости».

Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, в соответствии с которым в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, в том числе те, что оснащены ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25 лет.

Путин ранее подчеркивал, что российское присутствие в Сирии – это «важная благородная миссия, направленная на защиту интересов нашей страны и граждан». Он напоминал, что тысячи боевиков-выходцев из РФ скопились на территории Сирии, и лучше «уничтожать их там», чем встречать в своей стране. Кроме того, отмечал глава государства, применение ВС РФ в боевых условиях дает военным уникальный опыт, «никакие учения не идут в сравнение с этим».