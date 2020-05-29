«Артек» примет первую смену детей 1 июля

29.05.2020, 19:16, Новости дня

Международный детский центр «Артек» возобновит прием детей с 1 июля, а если все требования Роспотребнадзоа будут выполнены раньше – то с 15 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уже сейчас существует договоренность с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля. Однако, если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор, с просьбой о запуске работы «Артека» с 15 июня», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Крыма уточнил, что до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы.

«Артек» не принимает детей из-за ситуации с коронавирусом с конца марта. Ранее в международном центре сообщали ТАСС, что на 100% готовы к возобновлению смен, в лагере усилены санитарные меры.

Основанный в 1925 году «Артек» – в прошлом самый известный пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас «Артек» – это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), также в его состав входят общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.

Жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Детские лагеря и санатории в разных регионах страны постепенно возвращаются к работе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.