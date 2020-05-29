 

Мнение: График, чтобы подышать свободно

29.05.2020, 19:15, Разное

Гражданам разрешается смотреть на насаждения
А также допускается круговое движение друг за другом строго по уложенному орнаменту плитки
Взаимодействие с парковыми насаждениями допускается в свободной форме
Например, если один гражданин залез на дерево и повесился, то другой гражданин…
должен найти себе другое свободное дерево

А регламентируется штрафами
Очень все продуманно
Мы же гуманные люди

Источник: Достало



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