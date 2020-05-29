Мнение: График, чтобы подышать свободно

29.05.2020, 19:15, Разное

Гражданам разрешается смотреть на насаждения

А также допускается круговое движение друг за другом строго по уложенному орнаменту плитки

Взаимодействие с парковыми насаждениями допускается в свободной форме

Например, если один гражданин залез на дерево и повесился, то другой гражданин…

должен найти себе другое свободное дерево

А регламентируется штрафами

Очень все продуманно

Мы же гуманные люди