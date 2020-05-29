Эксперты: Фильмы “для взрослых” полезны для женского здоровья

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29.05.2020, 19:09, Разное

Объединенный коллектив американских и венгерских ученых провел исследование, в ходе которого было изучено влияние просмотра фильмов “для взрослых” женщинами на состояние их здоровья. Выяснилось, что увлечение указанными кинолентами положительно влияет на целый ряд физиологических аспектов у представительниц прекрасного пола.
Сообщается, что исследователи из США и Венгрии привлекли к исследованию 2433 женщины из двух стран, в ходе которого дамы прошли анонимный опрос об особенностях их сексуальной жизни. В ходе тестирования выяснилось, что наибольший интерес к фильмам, в которых демонстрируются занятия сексом, проявляют женщины зрелого возраста в период пременопаузы, дамы, страдающие депрессивными состояниями и тревожностью, сторонницы полиамории, а также женщины гомосексуальной и бисексуальной ориентации. Результаты научной работы продемонстрировали, что частый просмотр фильмов “для взрослых” на интимной жизни участниц эксперимента отразился весьма позитивно.

В частности, в периоды самоудовлетворения любительницам указанных фильмов было проще достичь самовозбуждения и оргазма. Причем, последний длился дольше и обладал более высокой интенсивностью, чем у противниц подобного кинозрелища. Более того, аналогичные положительные физиологические ощущения после просмотров были присущи и женщинам, занимающихся сексом в партнерами.

Также специалисты отметили факт отсутствия прямой зависимости удовлетворенности сексуальной жизнью от просмотра таких образцов киноискусства. “Она зависит от других факторов”, – заверили авторы научной работы. Эксперты полагают, что результаты исследования опровергают расхожее убеждение о вреде фильмов “для взрослых” для партнерских отношений.



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