 

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

29.05.2020, 19:06, Разное

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. По мнению кинодеятеля, самой выдающейся картиной является “Социальная сеть” Дэвида Финчера.

Лента увидела свет в 2010 году. Как передает ToDay News Ufa, “Социальная сеть” повествует об истории создания Марком Цукербергом социальной сети “Фейсбук”. Роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг, Джастин Тимберлейк и Эндрю Гарфилд.



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