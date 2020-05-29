В Огайо и Кентукки произошли столкновения протестующих с полицией

29.05.2020, 19:05, Новости дня

Протестующие, разгневанные смертью Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе, вышли на демонстрацию в Колумбусе, штат Огайо. Демонстрация началась мирно, но быстро переросла в насильственную акцию с битьем окон в здании законодательного собрания штата и витрин магазинов, расположенных в центре города.

Как сообщает местное издание Columbus Dispatch, толпа из примерно 400 человек вступила в противостояние с полицией в четверг вечером, перекрыв перекресток в центре столицы штата Огайо на несколько часов.

Вначале акция была мирной, однако затем новостные агентства сообщили, что протестующие начали бросать различные предметы, в том числе, бутылки с водой в полицейских. Те, в свою очередь, применили против толпы слезоточивый газ. В 21:45 произошла драка между участником протеста и полицейским, сообщил телеканал WCMH-TV.

По данным телекомпании, некоторые протестующие попытались проникнуть в здание законодательного собрания штата в четверг вечером. На видео, полученном «Ассошиэйтед пресс», видно, что люди бьют окна в здании.

Как сообщает Columbus Dispatch, после того, как полицейские применили против протестующих перечный газ, демонстранты разбили окна зданий, расположенных вдоль Сауз-Хай стрит и ворвались в магазин, входящий в сеть Dollar General. На фотографиях видна разбитая витрина магазина Einstein Bros. Bagels, расположенного через дорогу от здания законодательного собрания Огайо.

Волнения в Кентукки: семь человек получили ранения

Беспорядки начались и в штате Кентукки, правда, поводом для протестов послужил более ранний инцидент: в марте полицейские застрелили в Луисвилле афроамериканку Бреонну Тейлор.

Протестующие в центре Луисвилля, штат Кентукки

По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. Неизвестно, кто открыл огонь. Официальный представитель мэрии Луисвилля в заявлении «Ассошиэйтед пресс» утверждает, что никто из полицейских не применял служебное оружие.

13 марта детективы Управления по борьбе с наркотиками нанесли восемь пулевых ранений Тейлор, врачу скорой помощи, ворвавшись в ее квартиру. Детективы утверждают, что они постучали в дверь перед тем, как войти в квартиру, однако Кеннет Уокер, живший вместе с Тейлор, утверждает, что он ничего не слышал.

Уокер выстрелил одному из полицейских в ногу и был обвинен в покушении на убийство, однако это обвинение впоследствии было снято.

В квартире Тейлор не были обнаружены наркотики. Ее семья предъявила иск полиции, ФБР ведет расследование обстоятельств случившегося.

Акция протеста началась в четверг вечером, когда в штате Миннесота уже третий вечер подряд бушевали беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией.