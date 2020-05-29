Мнение: Нарушения соц.законности на практике

29.05.2020, 18:55, Разное

Крайне примечательный документ 1938 года, где работники НКВД Ворошиловградской области (нынешняя ЛНР) обсуждают проблемы в работе и нарушения соц.законности в ходе репрессий на основе поставления СНК "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия".

Можно обратить внимание как на конкретные примеры, где сотрудники НКВД приводят эпизоды незаконных арестов граждан, так и на различные примеры недостатков в работе НКВД в порядке самокритики, которая, впрочем, была признана недостаточной.

Чем документ хорош, что одновременно он показывает, как уже с 1938 года велась активная работа по борьбе с извращениями при проведении репрессий (разрушая миф о том, что "перегибы с репрессиями" начал разоблачать Хрущев – с перегибами начали бороться еще с 1938-го), а с другой стороны показываает, какие именно извращения были допущены (разрушая миф, что все сидели за дело). В реальности все было несколько сложнее. Интересный момент, что многие из выступающих ссылаются на то, что в целом ряде случаев незаконные аресты являлись следствием того, что сотрудники забивали на агентурную работу или халатно к ней относились, в результате чего принимали неверные решения, после чего арестованных приходилось освобождать.

Из протокола оперативного совещания сотрудников УНКВД по Ворошиловградской области об обсуждении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.

Совершенно секретно.

На совещании присутствовал первый секретарь Ворошиловградского обкома КП(б)У тов. КВАСОВ.

Повестка дня: постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17-го ноября 1938 года — об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия1.

Начальник управления НКВД тов. КОРКУНОВ, открыв совещание, указал, что оно специально созвано и посвящено тщательному изучению и проработке постановления СНК СССР и Центрального комитета ВКП(б) от 17.11.1938 г.

После этого тов. КОРКУНОВЫМ было зачитано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия.

Дальше он подробно остановился на историческом, исключительно важном значении для органов НКВД постановления Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома СССР, указывающем на правильную организацию следственной и агентурно-оперативной работы органов НКВД.

Перейдя к вопросу практической работы областного аппарата и горрайаппаратов, тов. КОРКУНОВ кратко подвел итоги агентурно-оперативной работы за 5 месяцев существования областного управления, где указал о вскрытом и ликвидированном правотроцкистском и националистическом подполье, значительном разгроме агентуры иностранных разведок в области промышленности и сельском хозяйстве.

Останавливаясь на отмеченных в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) фактах извращений и недостатков в следственной и агентурно-оперативной работе органов НКВД, тов. КОРКУНОВ подчеркнул, что это в такой же степени относится к нашему областному управлению НКВД.

Тут же им были приведены конкретные факты извращений, недостатков и явной нечистоплотности в следственной и агентурной работе, допущенных отдельными работниками — БОТНАРЕВЫМ, КАРЦЕВЫМ, ГРЕЧАНИКОМ, ГУРЕНКО, ЯРОШЕВИЧЕМ.

Давая анализ фактам извращения и нечистоплотности, тов. КОРКУНОВ говорит о необходимости решительной борьбы за их устранение в дальнейшей работе.

Ликвидация последствий вредительства, имевшихся искривлений, недостатков и фактов нечистоплотности в работе в аппаратах, может быть обеспечена только неуклонным выполнением указаний партии и правительства, которые четко и ясно отражены в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17-го ноября 1938 года.

В заключение своего доклада тов. КОРКУНОВ призывает присутствующих коммунистов, комсомольцев-чекистов на основе развернутой большевистской критики и самокритики вскрыть имеющиеся извращения и недостатки в нашей чекистской работе с тем, чтобы выжечь их из нашей практики.

Одновременно с этим — наметить конкретные мероприятия по ликвидации всех недостатков и повышению качества оперативно-чекистской работы как в области следствия, так и в области агентуры.

Тов. КОРКУНОВ выражает уверенность в том, что работники НКВД Ворошиловградской области, глубоко усвоив постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года, со всей большевистской настойчивостью и непримиримостью, повышением революционной бдительности, еще более развернут работу по выкорчевыванию и ликвидации всех врагов нашей родины.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Тов. БАРАНОВ, младший лейтенант Госбезопасности, начальник Серговского горотделения НКВД.

В своем выступлении говорит о том, что за последнее время основное внимание уделялось следствию и агентурная работа была совершенно заброшена. Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР совершенно правильно указывает на это.

Тов. БАРАНОВ приводит факт, когда на шахте № 3/3-бис был один осведомитель и тот ушел в отпуск и на шахте никакого осведомления не осталось.

В ходе следствия, говорит т. БАРАНОВ, оперативные работники не занимались ознакомлением с теми людьми, которых сами вербовали и они, таким образом, оставались в тени.

Далее он отмечает, что в Кагановическом районе составлялись справки на аресты без соответствующих материалов, подкрепляющих те мотивы обвинения, которые были положены в основу составления справки. Он говорит, что об этих фактах он неоднократно заявлял тов. БАЛЫЧЕВУ, требуя проверки этих фактов. Однако таковые остались непроверенными.

В Серговском районе имел место такой факт, когда инспектор милиции, придя на обыск и увидев родных подлежащего аресту [гражданина], отложил этот обыск на другой день.

Заканчивая свое выступление, тов. БАРАНОВ заостряет внимание присутствующих на том, что вывод может быть один — упорно работать с агентурой и, что настоящее оперативное совещание даст еще больший толчок в улучшении агентурно-оперативной работы. Одновременно отметил, что партийная организация района должна больше прислушиваться к сигналам наших органов.

Тов. КИТЧЕНКО, мл[адший] лейтенант Госбезопасности, начальник отделения УГБ УНКВД.

Недостатки, отмеченные постановлением Центрального Комитета ВКП(б) и СНК СССР, целиком относятся к отделению, которое я возглавляю.

Враги в системе государственной торговли нанесли очень много вреда. Торговые организации засорены антисоветским и социально чуждым элементом. Я должен сказать, что начальники горрайотделений не уделяли достаточного внимания такой работе, как работа по очистке предприятий и учреждений госторговли. Особенно плохо работа в этой части поставлена в Ворошиловске и Красном Луче, в противоположность Серговскому горотделу НКВД, где работники крепко взялись за агентурно-оперативное обслуживание торговых организаций. Нужно принять все меры к тому, чтобы в системе госторговли насадить квалифицированную агентуру и очистить советский торгующий аппарат от классово враждебного и социально чуждого элемента.

Тов. ВРУБЛЕВСКИЙ, сержант Госбезопасности, начальник 3 отдела УГБ УНКВД.

Вопросами агентурной работы занимался Пленум Центрального Комитета ВКП(б). Раскрытие врагов обязывало нас усилить агентурную работу, а мы ослабили.

Мы нанесли крепкий удар по различным вражеским резидентурам, орудовавшим в нашей области. Однако допустили много ошибок в агентурной работе.

В Красном Доне арестовали одного агента [НКВД]. Этого, конечно, делать не нужно было. Сейчас этот агент прекрасно работает и разрабатывает интересные дела. (Приводит цитату из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР).

Вчера в Свердловске мы принимали исключительно ценного человека, он буквально гонялся за оперативным составом, а его никто не принимал, ограничиваясь обещаниями, что его примут.

В практике нашей работы наблюдались такие моменты, когда мы требовали от агента, чтобы он только лишь писал [агентурные донесения]. Тем не менее, есть такие агенты, которых такая постановка вопроса не удовлетворяет. Он хочет не только написать, но и поговорить, посоветоваться, обсудить подробно все моменты, которые связаны с его работой по вскрытию врага.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР нас обязывает к серьезной агентурной работе. Нужно учесть, что противодиверсионное осведомление работает плохо и поэтому не имеет результатов по предотвращению аварий.

Районный партийный комитет в Свердловске не помогает и не интересуется работой райаппарата НКВД.

В Рубежанском районе была нездоровая группа в лице ХРАПКО, находящегося ныне в Сталинской области, БОТНАРЕВА и других, которая занималась в процессе следственной работы фиксацией вымышленных фактов. Когда тов. БОТНАРЕВ пошел на самостоятельную работу, он не прекратил это.

Тов. БОТНАРЕВ, сержант Госбезопасности начальник отделения УГБ УНКВД.

Затрагивая вопрос о качестве справок, которые составлялись на арест, тов. БОТНАРЕВ обвиняет тов. БАРАНОВА в том, что последний давал ему установку составлять справки, несмотря на отсутствие материалов.

Приводит факт, когда был арестован как раскулаченный и участник баптистской секты один рабочий, в результате того, что он слепо доверился аппарату и не проверил материалов в отношении этого рабочего, который ложно характеризовался как кулак и член баптистской секты.

Касаясь проводившейся документации вражеской деятельности по делам арестованных милицейскими работниками, т. БОТНАРЕВ заявляет, что он категорически возражал против допуска милицейских работников к этой работе. Одновременно указав, что показания свидетелей в отношении врагов полностью не использовали, что, естественно, определяло качество самого следствия.

Тов. БОТНАРЕВ подчеркнул, что, будучи в Рубежанском районе, у него были неплохие результаты по работе. Доказательством чему является тот факт, что при отъезде из района он передал другому оперативному работнику 126 чел. агентуры, и, что в результате активной агентурной работы, которую он проводил, было заведено и реализовано агентурное дело, и, что, помимо этого, имел дела по серьезным вражеским группировкам.

Тов. БОТНАРЕВ признает, что, не имея достаточно навыков, допустил такую ошибку, как арест рабочего, непричастного к делу.

Далее он отмечает, что постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР еще раз призывает чекистов к четкой работе по разгрому врага, и, что слабость агентурной работы за счет загруженности в следствии относить нельзя.

Тов. ГЕЛЛЕР, начальник отделения отдела УГБ УНКВД.

Останавливаясь на агентурной работе, тов. ГЕЛЛЕР указал, что в процессе

очистки агентурной сети допущены ошибки, заключающиеся в том, что в числе отсеянных были ценные, перспективные агенты.

Будучи в районе, он сталкивался с таким явлением, что работники периферии не ставили остро перед собой вопрос о развороте агентурной работы.

В Ново-Светловском районе в результате правильной работы с агентурой, получены материалы, подтверждающие наличие контрреволюционного фашистского формирования. Это говорит том, что враг продолжает активно орудовать.

Тов. ГЕЛЛЕР считает, что при вербовке агентуры надо придерживаться принципа — лучше завербовать одного ценного, чем девять бесполезных. Между тем, многие боятся вербовать агентуру.

Для обеспечения качества агентурной сети требуется серьезная, глубокая подготовительная работа, обеспечивающая успешную вербовку. Надо создать агентурную сеть, способную давать дела. В Серго, например, есть база врага и мы об этом информировали тов. БАРАНОВА. Необходимо также отметить, что вербовки среди жен репрессированных не проводятся совершенно.

[…] 7. Тов. КЛИМЕНКО, младший лейтенант Госбезопасности, начальник отделения УГБ УНКВД.

Решение СНК и ЦК ВКП(б), безусловно, правильно. Все это относится к нам.

Из опыта моей работы в Марковском, Меловском и Беловодском районах я пришел к заключению, что все возможности для разворота агентурнооперативной работы в этих районах есть, что надо только правильно строить работу, чтобы обеспечить разгром врага.

КОНДРАТЕЦ и КОЛЕСНИК — способные люди, но квалифицировано работать еще не умеют. Мы же помогаем им слабо. Нашей задачей является — учить кадры, помогать им перестраивать агентурную работу, являющуюся основой в борьбе с врагами. Надо не забывать, что село является серьезным объектом, где наблюдаются новые кулацкие проявления и поэтому основной работой там является только работа с агентурой.

Тов. КЛИМОВ — серьезный человек, но часто забывает, что ему надо делать, ему требуется помощь. Тов. ТАРНАКИН — деловой работник, сам работает и воспитывает других.

Наша задача — организовать агентурную работу на районах путем выездов на места, с целью оказания там конкретной помощи, надо учесть, что молодые работники, пришедшие к нам в органы недавно, не знают еще правил ведения следствия. Из этого следует сделать вывод, что вопросу воспитания кадров надо уделить больше внимания, до сих пор мы воспитывали их слабо, относимся к ним плохо. Необходимо организовать вызовы работников в Обком, усилить политическую учебу среди них, укрепляя таким образом партийное воспитание. Только при этом условии может быть обеспечен успех в борьбе с врагом.

Тов. МАРЧЕНКО, мл[адший] лейтенант Госбезопасности, начачьник Верхне-Теплянского ГО НКВД.

Решение партии и правительства обязывает нас, чекистов, очень многому, и нам необходимо, прежде всего, правильно построить агентурную работу, обеспечивающую вскрытие и разгром контрреволюционного подполья.

Лично я чекист молодой, мобилизованный в органы НКВД ЦК партии. За период моей работы в органах я осуществлял вербовку агентуры по линии 3-го отдела, в частности завербовал резидента и 3-х осведомителей. Это, конечно, является недостаточным.

В нашей работе большую роль играет помощь аппарата областного управления НКВД. Что же получается на деле? За время моего пребывания в районе я всего лишь два раза видел представителей УНКВД. Мы требуем помощи, которая оказывалась нам до сих пор слабо.

Для того, чтобы мы могли приобрести ценную агентуру и произвести правильную очистку агентурной сети от двурушников и предателей, нам нужно больше оказывать практической помощи со стороны областных работников.

Далее тов. МАРЧЕНКО обращает внимание, что работа райаппарата затруднена отсутствием средств передвижения.

Тов. ГУЩИН, оперативный] уполномоченный Боково-Антрацитовского Райотделения НКВД.

Центральный Комитет Партии и Совнарком в своем постановлении правильно отметили недостатки в нашей агентурно-следственной работе.

Следственная работа, проводившаяся в следственной группе, которую возглавлял т. ГИНЗБУРГ и в которой я работал, была неправильна. Тов. ГИНЗБУРГ давал мне неправильную установку в части нормы подопросам обвиняемых.

С агентурной работой мне не приходилось сталкиваться до выезда в Боково- Антрацит. Теперь же я с достаточной глубиной понял, что агентура решает все.

С учетами в райотделении было плохо, теперь наладили и приступили к вербовке сети, которая на шахте отсутствовала.

Проведенная работа по насаждению противодиверсионного осведомления всего лишь на двух шахтах и результаты агентурной работы, определившиеся заведением одной агентурной разработки, являются явно недостаточными. Хотя на шахтах аварии уменьшились, тем не менее, наличная противодиверсионная сеть не обеспечивает еще количественно и качественно безаварийной работы шахт.

В практике следственной работы имели место такие факты, когда арестовывали не тех, кого нужно и затем освобождали по несколько десятков невинных. Правильно решать судьбу людей мы сможем лишь тогда, когда мы будем иметь хорошую агентуру, объективно и честно помогающую нам вскрывать вражеское подполье.

Конкретная помощь со стороны начальника райотделения тов. АБРАМОВИЧА есть. Решение С НК и ЦК ВКП(б) указывает нам правильный путь и на основе этого постановления мы должны выправить все те серьезные недостатки в нашей работе, которые имели место в прошлом.

Тов. ГЛУЩЕНКО, оперативный работник Краснодонского райотделения НКВД.

Я хочу говорить о внимании к кадрам. Мне приходилось беседовать с некоторыми вновь прибывшими в органы товарищами, и они заявляют, что хотя и работают оперуполномоченными, но как работать — не знают.

Необходимо отметить, что конкретная помощь молодым кадрам, несмотря на указания в этой части капитана Госбезопасности т. КОРКУНОВА, до сих пор все еще не обеспечена. Нужно молодым товарищам показать конкретно, как писать сводку [по агентурным и следственным материалам], как принимать агента и дать направление в работе.

[…] 11. Тов. ЛЯЛИН, оперативный работник Краснодонского райотделения НКВД.

В 1937 году мы занимались массовыми операциями. У меня, как и в нашем райотделении, никаких казусов не было, аресты у нас производил оперсостав и никому это дело не передоверяли.

Исчерпав учеты в результате проведенных операций, мы стали перед фактом того, что начальник райотделения дает указания арестовать человека, а потом же он дает указания его освободить.

Реплика тов. ПОЛОНЕЦКОГО: «Вы не знаете, что делается в вашем шкафу».

Продолжая свое выступление, т. ЛЯЛИН отметил такой факт, когда арестовали человека, имея в виду наличие на него материалов в Серго. Как выяснилось потом, этот человек оказался незапятнанным и его затем освободили. Мне, говорит тов. ЛЯЛИН, приходится очень часто менять линии работы.

Реплика тов. КОРКУНОВА: «Тов. ЛЯЛИН, Краснодонский трест работает хуже всех трестов. Почему?»

На этот вопрос т. ЛЯЛИН отвечает, что у них по этому тресту была плохая агентура.

Следует подобная реплика тов. КОРКУНОВА, краткое содержание которой сводится к тому, что насаждать агентуру необходимо не ради того, чтобы вообще была агентура, а чтобы наша агентурная работа вскрывала действия врагов в угольной промышленности и способствовала бы поднятию угледобычи.

Тов. РАУДЕ, оперативный]уполномоченный Серговского горотдела НКВД.

Серговский район — своеобразный район, я беседовал со старыми рабочими, которые говорят, что в Серго было много акционерных обществ, в которых участвовали поляки.

Реплика тов. КОРКУНОВА: «Теперь т. БАРАНОВУ понятно, почему перебежчики из Польши тянутся в Серго».

Продолжая, тов. РАУДЕ говорит, мы в своей агентурной работе не докопались до корней, чтобы сказать, где база, вокруг которой группируется антисоветский элемент из польских перебежчиков. Мы приняли много учетов и не знаем, в частности по 4 отделению, за что раньше взяться. Аварий в Серго очень много и происходят часто они потому, что враг свою агентуру насадил на шахтах гораздо раньше, чем мы.

На моем объекте в 4 отделении я должен проводить работу по вскрытию троцкистов.

Я считаю, что Серго является именно тем районом, которому, прежде всего, требуется большая помощь со стороны 4 отдела УНКВД. Нам нужно оказать большую помощь, во что бы то ни стало.

Тов. УДОВЕНКО, начальник отделения 4 отдела У ГБ УНКВД.

Наш выезд в район нам очень много дал. Я считаю, что о работе района здесь нужно говорить гораздо больше. По врагу нужно бить и в УГБ, и в милиции.

В Новом Пскове начальник милиции — разложившийся человек[,] в отношении которого необходимо принять меры.

Белокуракинский район является очень серьезным. Уезжая из района, я передал т. ГРЕЧАНИКУ ряд установок по агентурно-оперативной работе. ГРЕЧАНИК следствием тогда не был занят и все же, несмотря на это, он за полгода завербовал всего четыре осведомителя. Из этого необходимо сделать вывод, что тов. ГРЕЧАНИК не хочет работать.

В Белокуракинском районе были вскрыты эсеровские формирования и были большие возможности завербовать агентуру. Этого, однако, никто не делает. Плана агентуры нет. С агентурой связываются без соблюдения всяких правил конспирации, идя на явку в военной форме.

Пусть тов. ГРЕЧАНИК подробно расскажет обо всем.

Тов. ГРЕЧАНИК, сержант Госбезопасности, начальник Белокуракинского райотделения НКВД.

Я поделился с тов. УДОВЕНКО, что может быть я свыкся с теми учетами, которые имеются в райотделении. Учеты нами заведены. Из имеющихся у нас на учете 3-х человек эсеров я завел агентурную разработку на два человека. Эти лица проходят как участники контрреволюционной организации по показаниям ВОРОНЫ. 7.11 .[1938 г.] я должен был поехать на совещание и поэтому поручил встретиться с агентом другому работнику. За полгода мною завербовано 4 человека.

Реплика тов. КОРКУНОВА: «Вы просто обманываете, за полгода вы завербовали четыре человека, вы три года сидите в районе, а работы нет».

Тов. СЫРОМЯТНИКОВ, сержант Госбезопасности, начальник Н[ово]- Псковского РО НКВД.

Со стороны некоторых начальников отделений и отделов управления НКВД имели место нарушения революционной законности.

Тов. ГЕЛЛЕР распорядился по телефону об аресте группы людей — СТРЕЛЬЦОВА Николая и других. Затем мы в течение месяца ожидали санкции прокурора на их арест и этой санкции не дождались.

У нас в районе есть один б[ывший] офицер, на которого еще в бытность т. КАЛГАНОВА я посылал в область дело-формуляр. С тех пор не только результата в отношении этого офицера, но и формуляра мы не получили, так как его нам не вернули.

Считаю необходимым отметить, что районный партийный комитет не прислушивается к нашим сигналам. Это подтверждается тем фактом, что по вопросу животноводства я информировал секретаря партийного комитета. Сигнализировал о серьезных ненормальностях в этой части и требовал поставить вопрос на бюро. Между тем, никаких результатов в этом направлении я не получил.

Начальник милиции в нашем районе засиделся и поэтому с каждым человеком отношения на «ты». Был такой факт, когда он пришел на колхозный ток и одну колхозницу посадил в бочку с водой. Это говорит о несерьезности и является элементом дискредитации органов милиции. На это необходимо обратить серьезное внимание.

Тов. ГУРЕНКО, сержант Госбезопасности, начальник Белолуцкого РО НКВД.

Я хочу остановиться на факте ареста учительницы. Мне сообщили, что ее сняли с работы за антисоветскую агитацию. Моя ошибка в данном случае заключается в том, что я, не проверив правильность материалов на эту учительницу, подвергнул ее аресту.

Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) обязывает меня, как и всех нас, усилить агентурно-оперативную работу, устранив все те недостатки, которые имели место раньше.

В настоящее время рост оперативного учета в райотделении определяется заведением новых дел-формуляров. С агентурой работа налаживается.

Учитывая, что пока конспиративные квартиры еще отсутствуют, необходимо в ближайшее время эти конспиративные квартиры приобрести, создав таким образом необходимые условия для агентурной работы.

Тов. КВАСОВ, секретарь обкома КП(б)У.

Сегодняшнее оперативное совещание характерно именно тем, что на нем стоят довольно интересные вопросы и затрагиваются такие моменты, о которых на партийных собраниях никогда не говорят.

Я внимательно слушал выступавших здесь товарищей и не ожидал, что такие недостатки, о которых они говорили, могут быть у работников органов НКВД.

Советская разведка разгромила немало врагов народа, агентуру иностранных разведок, троцкистско-бухаринских агентов фашизма. Проведенная работа органами НКВД сыграла положительную роль в деле успешного социалистического строительства.

Товарищ, которому я задавал вопрос о конечной цели, вытекающей из практической работы органов НКВД, не ответил мне на этот вопрос.

Враги будут продолжать пакостить. Об этом говорят последние события, поджог хлебов, вредительство в колхозах, совхозах, промышленности. Надо помнить всегда указания товарища СТАЛИНА, который учит, что при капиталистическом окружении иностранные разведки будут засылать к нам шпионов, диверсантов, террористов и иных агентов капиталистических государств. Отдельные руководители органов НКВД ослабили свою работу и поэтому враги в ряде мест распоясались. В результате ослабления бдительности и имеет место невыполнение хозяйственных планов и как следствие — неудовлетворительная работа шахт треста «Ворошиловградуголь».

Для обеспечения успеха на фронте борьбы с контрреволюцией нам нужно больше работать с массой, что также целиком относится и к работникам НКВД.

Не следует думать, что борьба закончена, надо организовать более искусно методы и формы борьбы с врагом на основе указаний, отраженных в письме

Совнаркома и ЦК ВКП(б). Надо глубоко продумать решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

Некоторым работникам это решение не нравится. Многие проводили вражескую работу, спекулируя на упрощенных методах работы. Враги народа, орудовавшие в органах НКВД, использовали упрощенный метод, спасая свою шкуру, и это сыграло свою роль в практической деятельности органов НКВД. Нужна теперь кропотливая работа для того, чтобы ликвидировать последствия вредительства, нанесенного врагами.

Необходимо перестроить чекистскую работу. Партия и лично товарищ СТАЛИН уделяют большое внимание вопросу укрепления чекистских органов.

Прокуратуре поручается серьезный участок — надзор и поэтому проверка и утверждение прокурорских работников приобретает большое значение. Не меньшее значение имеет решение партии в отношении проверки работников органов НКВД. Это обеспечит устранение всяких недоразумений и укрепление органов НКВД.

Нужно сказать, что наблюдается отрыв партийных организаций от органов НКВД, несмотря на то, что они работают для одной цели.

Красный Дон и другие районы отстают, все заводы в глубоком прорыве. По заводам «О[ктябрьская] Революция]», № № 60 и 59 план не выполняется, а уровень их работы низкий.

Пропуск работников [НКВД] через партийные органы даст возможность приблизить отдельных работников к партийным организациям. Мы должны знать, кто у нас работает в органах, весь состав будет на учете. Партийные организации не привлекали к партийной работе работников органов НКВД. Учеба слабая. Необходимо будет создать условия для политического воспитания.

Для искоренения всех недостатков, имевших место в работе органов НКВД, надо наладить работу с массами (осведомлением), организовать учебу с народом, совещания, лекции, систематический инструктаж новым товарищам. Каждый работник НКВД должен работать над собой.

Некоторые товарищи, выступавшие в прениях, говорили о неправильных взаимоотношениях между начальниками горрайотделений и секретарями РПК. Нужно в этих случаях ставить вопрос перед обкомом и этот вопрос будет решен.

В связи с решением ЦК ВКП(б), нам нужно поставить на высокий уровень политико-воспитательную работу, развернуть глубоко работу так, чтобы решение ЦК и Совнаркома СССР выполнить с честью.

После выступления тов. КВАСОВА заключительное слово берет тов. КОРКУНОВ.

Тов. КОРКУНОВ говорит о том, что выступавшие на совещании товарищи правильно развернули критику в самокритику по фактам имевшихся извращений и недостатков в практике оперативной работы как областного аппарата, так и горрайотделений. Однако, подчеркивает он, все же активность на совещании была недостаточна, особенно оперативного состава с периферии.

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