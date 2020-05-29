Рассекречена тайная работа Меган Маркл

29.05.2020, 18:55, Разное

В январе 2019 года Меган Маркл была объявлена патроном нескольких организаций: две из них были выбраны Елизаветой II – Королевский национальный театр и Ассоциация университетов Содружества, две других – самой Меган. На тот момент еще представитель британской королевской семьи, Меган отдала предпочтение благотворительным организациям Smart Works (помощь безработным женщинам) и Mayhew (оказывает поддержку бездомным собакам и кошкам).

Как стало известно сегодня, отказавшись от титулов и королевских привелегий еще в марте, Меган оставила за бортом новой жизни все же не все свои обязательства. Так, находясь в США, она продолжает помогать фондам, которые находятся – пусть уже и не официально – под ее патронажем.

Герцогиня Сассекская ведет активную работу по поддержке организации Mayhew, которая из-за пандемии испытывает острую нехватку денег. Об этом Newsweek рассказал один из сотрудников фонда – Сара Хастлоу:

Герцогиня постоянно с нами на связи. Я не могу раскрыть подробностей, но она очень нам помогает.

Анонимные источники издания сообщают, что герцогиня помогает фонду собирать необходимые средства – от денег до корма для животных, а также привлекает к проекту своих влиятельных друзей. Благодаря поддержке Меган, Mayhew может продолжает оказывать в это непростое время помощь не только бездомным животным, но и людям, оказавшимся в затруднительном положении.

Мы так рады, что Ее Высочество Герцогиня Сассекская выбрала именно наш фонд. Mayhew меняет жизнь многих собак, кошек и людей из нашего сообщества к лучшему. Мы помогаем тем животным, которые оказались не нужны своим хозяевам, и работаем с теми людьми, которые близки к решению избавиться от своего питомца. Герцогиня много лет сама занималась этим же делом, и для нас большая честь иметь такого покровителя. Надеемся, вместе мы сможешь помочь еще большему количеству животных и людей,

– комментировала еще в 2019 году сотрудничество с Меган генеральный директор организации Каролин Ейтс.

Последний раз Меган лично посещала приют в январе 2020 года.

Когда Меган Маркл еще проживала в Америке, она была волонтером в приютах для спасенных животных и сама взяла домой двух собак – Богарта в Лос-Анджелесе и Гая в Оквилле, недалеко от Торонто. При переезде в Лондон Богарта пришлось оставить в Америке у хороших друзей, так как из-за старости он рисковал не перенести долгий перелет и смену обстановки. А Гай теперь живет вместе с Меган и Гарри и даже успел подружиться с королевой Елизаветой II. С недавнего времени у пары есть еще одна собака – черный лабрадор, которого они также взяли из приюта.

Сегодня вечером Меган выйдет в свет в третий раз за неделю: вместе с принцем Гарри они посетят благотворительный показ шоу Цирка дю Солей Totem в Альберт-холле, все средства от которого будут направлены в фонд Sentebale.