 

Рассекречена тайная работа Меган Маркл

29.05.2020, 18:55, Разное

В январе 2019 года Меган Маркл была объявлена патроном нескольких организаций: две из них были выбраны Елизаветой II – Королевский национальный театр и Ассоциация университетов Содружества, две других – самой Меган. На тот момент еще представитель британской королевской семьи, Меган отдала предпочтение благотворительным организациям Smart Works (помощь безработным женщинам) и Mayhew (оказывает поддержку бездомным собакам и кошкам).

Как стало известно сегодня, отказавшись от титулов и королевских привелегий еще в марте, Меган оставила за бортом новой жизни все же не все свои обязательства. Так, находясь в США, она продолжает помогать фондам, которые находятся – пусть уже и не официально – под ее патронажем. 

Герцогиня Сассекская ведет активную работу по поддержке организации Mayhew, которая из-за пандемии испытывает острую нехватку денег. Об этом Newsweek рассказал один из сотрудников фонда – Сара Хастлоу:

Герцогиня постоянно с нами на связи. Я не могу раскрыть подробностей, но она очень нам помогает.

Анонимные источники издания сообщают, что герцогиня помогает фонду собирать необходимые средства – от денег до корма для животных, а также привлекает к проекту своих влиятельных друзей. Благодаря поддержке Меган, Mayhew может продолжает оказывать в это непростое время помощь не только бездомным животным, но и людям, оказавшимся в затруднительном положении.

Мы так рады, что Ее Высочество Герцогиня Сассекская выбрала именно наш фонд. Mayhew меняет жизнь многих собак, кошек и людей из нашего сообщества к лучшему. Мы помогаем тем животным, которые оказались не нужны своим хозяевам, и работаем с теми людьми, которые близки к решению избавиться от своего питомца. Герцогиня много лет сама занималась этим же делом, и для нас большая честь иметь такого покровителя. Надеемся, вместе мы сможешь помочь еще большему количеству животных и людей,

– комментировала еще в 2019 году сотрудничество с Меган генеральный директор организации Каролин Ейтс.

Последний раз Меган лично посещала приют в январе 2020 года. 

Когда Меган Маркл еще проживала в Америке, она была волонтером в приютах для спасенных животных и сама взяла домой двух собак – Богарта в Лос-Анджелесе и Гая в Оквилле, недалеко от Торонто. При переезде в Лондон Богарта пришлось оставить в Америке у хороших друзей, так как из-за старости он рисковал не перенести долгий перелет и смену обстановки. А Гай теперь живет вместе с Меган и Гарри и даже успел подружиться с королевой Елизаветой II. С недавнего времени у пары есть еще одна собака – черный лабрадор, которого они также взяли из приюта. 

Сегодня вечером Меган выйдет в свет в третий раз за неделю: вместе с принцем Гарри они посетят благотворительный показ шоу Цирка дю Солей Totem в Альберт-холле, все средства от которого будут направлены в фонд Sentebale.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Блондинка до корней волос: Ирина Дубцова пожаловалась на отсутствие стилиста

30.04 / Студентов московских медвузов обязали проходить практику в больницах, где лечат COVID-19

17.04 / Звезда фильма “Июльский дождь” скончалась после тяжелой болезни

01.05 / В Москве пассажиров метро могут обязать носить маски из-за коронавируса

27.12 / Снежный человек стал виновником ДТП на подмосковной трассе и за его поимку объявлена награда в 300 000 рублей!

18.04 / Как сохранить лицо на самоизоляции: 7 советов от косметолога

29.03 / Экс-супруг заставлял Наталью Гулькину делать аборты

24.05 / Популярную актрису обнаружили мертвой

26.05 / Эксперт назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента

24.04 / Учёные назвали наиболее эффективные методы борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска