 

Арнольд Шварценеггер тренируется вместе со своей ослицей Лулу: видео дня

29.05.2020, 18:55, Разное

В январе 2020 года Арнольд Шварценеггер завет себе необычного питомца – ослицу Лулу. Вместе с пони Виски, эти двое мгновенно стали звездами Instagram актера. Животные свободно передвигаются по дому “терминатора”, а тот лично лично кормит их морковкой и даже пускает в свой кабинет. Кроме того, Лулу позволяется иногда есть печенье прямо с тарелки Шварценеггера.

Изучив Instagram Арнольда, можно подумать, что Лулу только и делает, что бегает, ест и загорает на заднем дворе дома Шварценеггера. Но нет, ослица также принимает непосредственное участие в тренировках железного Арни. В конце концов, жить в такой семье без внушительного бицепса просто неприлично. Увидеть, как Лулу “тягает железо” (цитата из Instagram Шварценеггера), можно в свежем ролике.

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)28 Май 2020 в 12:54 PDT

В семье Шварценеггера спортом увлечены все. Недавно в Сети обсуждали достижения внебрачного сына Арнольда, 22-летнего Джозефа Баэна. Как и отец, он увлекается бодибилдингом. В прошлом году он открыл свой первый фитнес-клуб, получивший название Joe’s Gym. С тех пор в Instagram молодого человека стало еще больше фотографий его накаченного тела – отец такое поведение, конечно же, одобряет. 

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)26 Май 2020 в 2:12 PDT



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