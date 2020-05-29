На основателя “Омбудсмена полиции” завели еще два дела – за вымогательство и оборот порнографии

29.05.2020, 18:54, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов возбудили еще два уголовных дела в отношении создателя интернет-проекта “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. Новые уголовные дела возбуждены за вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК) и оборот порнографии (пункт “а”, “б” ч. 3 ст. 242 УК), сообщил агентствам начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что защите пока о новых уголовных делах в отношении его клиента не сообщали.

По словам Васенина, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в переписке Воронцов якобы вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. Затем, по ее словам, он потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать эти видео в открытом доступе. “Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму”, – сказал Васенин.

Бывший сотрудник МВД России и основатель “Омбудсмена полиции” Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей у некоего полицейского. Позднее на Воронцова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов: именно по нему проходит администратор паблика Худяков.

В поддержку Воронцова у здания московского управления МВД прошли одиночные пикеты. Были задержаны несколько человек, в том числе журналист Илья Азар и активист Виктор Немытов, которых позже арестовали на 15 суток.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, но также рассказывает о проблемах силовых структур. Преследования его создателей начались в начале мая, после того как проект опубликовал аудиозапись из Новосибирска. На ней руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.