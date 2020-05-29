В Кабардино-Балкарии полицейские избили адвокатов и завели на них дело. Коллеги призывают выходить на пикеты в их поддержку

29.05.2020, 18:54, Новости дня

Правозащитники и коллеги-юристы возмущены тем, что Следственный комитет Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело в отношении двух адвокатов: Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Силовики обвиняют юристов в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, сообщается на сайте СК северокавказской республики.

По версии следствия, вызванный во время обыска сотрудниками МВД у своей подопечной адвокат Ратмир Жилоков грубо разговаривал с полицейскими и провоцировал их на конфликт.

“Он подошел вплотную к сотруднику полиции, после чего лбом нанес ему удар в голову и толкнул. Сотрудниками полиции действия Жилокова были пресечены, он был доставлен в расположение отдела полиции, где помещен в комнату разбора”, – сообщили в пресс-службе. После этого в отдел приехали еще несколько адвокатов, среди которых была Диана Ципинова, но их не пустили к Жилокову. Следователи утверждают, что Ципинова, пытаясь попасть в здание ОМВД, ударила полицейского по лицу и ногой в пах. Ее также задержали и надели наручники.

“Следствием также изучаются действия каждого из сотрудников полиции, им будет дана правовая оценка”, – рассказали в ведомстве.

Сам Ратмир Жилоков рассказал “Адвокатской газете”, что он ни на кого не нападал. Напротив: это сотрудники МВД заломили ему руки и насильно доставили в отделение, когда он, приехав к своей клиентке, начал спрашивать о документах, разрешающих проводить у нее осмотр.

“После того как мы все представились друг другу, я спросил про наличие письменного предписания об осмотре, на что мне было сказано, что оно отсутствует. Далее ко мне подошел неизвестный мужчина в черной одежде с “лычками” майора. Он уперся мне в лоб своим лбом и стал угрожать мне. В ответ на это я рекомендовал ему соблюдать физическую дистанцию. После этого он схватил меня за руку и начал заламывать руки. После того как он накричал на своих подчиненных, они набросились на меня, заломили мне руки, надели наручники и доставили в отдел МВД”, – рассказал адвокат.

Адвокат и правозащитница Мари Давтян также рассказала, как в отделе МВД обращались с ее коллегами, приехавшими помочь задержанному Жилокову в Урванский ОМВД в городе Нарткале. По ее словам, ее и коллег “силой вышвырнули из здания”, а Ципиновой угрожали изнасилованием.

“В итоге Диану (Ципинову) заковали в две пары наручников и угрожали насилием: “Вот ты сюда рвешься внутрь, мы тебя сейчас заведем и по кругу пустим”. Освободить ее удалось только через несколько часов после вмешательства ССБ МВД”, – рассказала Давтян на своей странице в фейсбуке.

Диана Ципинова и Ратмир Жилоков, находясь в изоляторе временного содержания, объявили голодовку, сообщил адвокат Ципиновой Магомед Абубакаров.

Федеральная палата адвокатов направила жалобу на действия полицейских в отношении задержанных юристов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль в центральном аппарате ведомства расследование этого дела.

Адвокат Даниил Берман рассказал, что в поддержку задержанных коллег будут организованы пикеты у здания Следственного комитета РФ в Москве. Акции запланированы на 31 мая с 12:00, свое участие подтвердили шесть адвокатов.

“Из-за событий в Кабардино-Балкарии, где был задержан один адвокат, потом несколько девушек-адвокатов, что пришли его защищать, их сначала избили, угрожали, а теперь в отношении них возбуждено уголовное дело. В связи с этими событиями у меня возникла идея предложить коллегам поддержать тех наших коллег, в отношении которых начато уголовное преследование, незаконное на мой взгляд”, –сказал Берман.

Любые протестные акции в Москве в период режима самоизоляции запрещены.