Протесты в связи со смертью афроамериканца в США охватили восемь городов

29.05.2020, 18:53, Новости дня

В восьми американских городах прошли протесты в связи с гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестких действий полиции, информирует телеканал CNN.

Наиболее масштабные акции прошли в Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле. Протесты распространились на Финикс (штат Аризона), Денвер (штат Колорадо), Луисвилл (штат Кентукки), Мемфис (штат Теннесси), Колумбус (штат Огайо) и Нью-Йорк, передает ТАСС.

В Миннеаполисе и Сент-Поле во время беспорядков были разграблены крупные магазины. Участники протестов подожгли здание полицейского участка в Миннеаполисе. Полиция Сент-Пола сообщила о «десятках пожаров», а более 170 хозяйственных построек «были повреждены или разграблены».

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.