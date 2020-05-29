 

Темпы прироста пациентов с коронавирусом в РФ снизились почти в 12 раз

29.05.2020, 18:53, Новости дня

Темпы прироста числа россиян с коронавирусной инфекцией снизились с начала апреля в 11,8 раза – до 2,3% в сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства в пятницу.

По ее словам, доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в РФ выросла в 2,6 раза, передает ТАСС.

Число россиян, прошедших тест на коронавирус, составило 9 млн 354 тыс. человек. «Это серьезные цифры, которые … дают нам основание рассчитывать, что мы максимальное количество [случаев заражения], которое возможно на сегодняшний день, выявляем», – подчеркнула она.

По ее словам, более 177 тыс. коек для больных с коронавирусом, из которых 25 тыс. являются реанимационными, развернуты в России. Она напомнила, что на момент вступления в начало инфекции в стране было порядка 40 тыс. коек, которые были готовы принять больных.

Голикова также сообщила, что в РФ зарегистрированы 17 тест-систем диагностики и выявления коронавируса (ПЦР) и пять тестов на антитела (ИФА). «Все это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и создать независимость и безопасность в этой части», – подчеркнула вице-премьер.

Жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом ранее, в частности, говорила политолог Анна Федорова.

Так, 24 июня по поручению президента Владимира Путина состоится Парад Победы, перенесенный с 9 мая. Российский лидер отметил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин.

Кроме того, определены даты ЕГЭ – 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.



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