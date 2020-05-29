Встреча Зеленского и Орбана может состояться в июле – МИД Украины

29.05.2020, 18:50, Новости дня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в июле. Об этом 29 мая на пресс-конференции в Будапеште рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает “Европейская правда”.

Кулеба в Венгрии провел встречу с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

Украинский дипломат сообщил, что передал Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину в удобное для него время.

“Но, думаю, здесь мы с Петером возьмем на себя инициативу и порекомендуем нашим лидерам то самое “удобное время”, которое, по нашим подсчетам, наступит где-то в июле этого года”, – сказал Кулеба.

По словам украинского министра, он передал венгерской стороне проект будущего меморандума между Зеленским и Орбаном.

“Я передал проект совместного меморандума президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предлагается подписать в ходе их встречи. Я также предложил реализовать совместный большой проект – достроить под патронатом президента Украины и премьер-министра Венгрии современную больницу в Берегово [Закарпатской области]”, – цитирует министра пресс-служба МИД.

Кулеба сказал, что до июля обе стороны будут работать над тем, чтобы подготовить эффективную встречу Зеленского и Орбана.

“Мы используем это время, чтобы максимально финализировать договоренности, которые лидеры должны достичь. Подходы президента Украины и премьер-министра Венгрии очень похожи: это результат. Встреча не может быть просто политическим явлением, она должна достичь результата”, – резюмировал Кулеба.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. Он сказал, что Венгрия “ждет своей очереди” на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась.

После избрания президентом в мае 2019 года Зеленский встречался в Киеве с президентом Венгрии Яношом Адером, обсуждалось сотрудничество между странами (согласно венгерскому законодательству президент имеет меньшие полномочия, чем премьер).