 

Встреча Зеленского и Орбана может состояться в июле – МИД Украины

29.05.2020, 18:50, Новости дня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в июле. Об этом 29 мая на пресс-конференции в Будапеште рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает “Европейская правда”.

Кулеба в Венгрии провел встречу с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

Украинский дипломат сообщил, что передал Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину в удобное для него время.

“Но, думаю, здесь мы с Петером возьмем на себя инициативу и порекомендуем нашим лидерам то самое “удобное время”, которое, по нашим подсчетам, наступит где-то в июле этого года”, – сказал Кулеба.

По словам украинского министра, он передал венгерской стороне проект будущего меморандума между Зеленским и Орбаном.

“Я передал проект совместного меморандума президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предлагается подписать в ходе их встречи. Я также предложил реализовать совместный большой проект – достроить под патронатом президента Украины и премьер-министра Венгрии современную больницу в Берегово [Закарпатской области]”, – цитирует министра пресс-служба МИД.

Кулеба сказал, что до июля обе стороны будут работать над тем, чтобы подготовить эффективную встречу Зеленского и Орбана.

“Мы используем это время, чтобы максимально финализировать договоренности, которые лидеры должны достичь. Подходы президента Украины и премьер-министра Венгрии очень похожи: это результат. Встреча не может быть просто политическим явлением, она должна достичь результата”, – резюмировал Кулеба.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. Он сказал, что Венгрия “ждет своей очереди” на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась.

После избрания президентом в мае 2019 года Зеленский встречался в Киеве с президентом Венгрии Яношом Адером, обсуждалось сотрудничество между странами (согласно венгерскому законодательству президент имеет меньшие полномочия, чем премьер).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / МИД озвучил предложение Вашингтону по ДСНВ

28.04 / “Битрикс24” поможет бизнесу бесплатно организовать удаленную работу

08.05 / Вопрос дня: Почему чиновники и медики спорят о пользе ношения масок?

24.05 / Социальная жизнь меняется под давлением пандемии – но всё же продолжается

30.04 / Путин пообщается с волонтерами и проведет совещание по экономике

12.05 / В ЕС ожидают вторую волну эпидемии коронавируса, но меры ограничения снимают

07.05 / ФАС начала проверку цен на гречку, лимоны и сахар

27.05 / Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой и напомнили, что она не может давать им указания

04.05 / Россиян призвали насторожиться из-за всплеска числа заболевших коронавирусом

19.05 / Видео: Как глава офиса Зеленского изменил родине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска