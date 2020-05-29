 

Украина рассчитывает получить первый транш от МВФ в июне. Ранее его ожидали в мае

29.05.2020, 18:50, Новости дня

Киев ожидает, что Международный валютный фонд одобрит кредитную программу для Украины в размере $5 млрд в июне, сообщил в интервью Reuters, которое вышло 29 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сказал, что заседание совета директоров МВФ запланировано на 5 июня, именно на нем, как считают в Киеве, будет утверждена новая программа сотрудничества. Первый транш в размере $1,9 млрд Украине могут выделить на следующий день. 

Шмыгаль сказал, что Украине нужны кредиты, “чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса”. По предварительной оценке правительства, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12%.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Ранее в Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. Официально меморандум о сотрудничестве пока не опубликован. По данным “Українських новин”, для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, “так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”.

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мантуров объявил, что Овсянников не будет работать в Минпромторге

10.04 / Жертвами коронавируса в США стали более 16 тыс. человек

10.05 / Independent – «лето не поможет» — учёные усомнились, что потепление остановит коронавирус

24.04 / Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

13.04 / Белый дом: Трамп не собирается увольнять Фаучи

16.04 / Китай отреагировал на версию США о «нулевом пациенте» с коронавирусом

27.03 / Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в Сирии

23.04 / Le Parisien – коронавирус заставил французов забыть о летнем отпуске за границей

07.05 / Пушков указал на бессмысленность НАТО в условиях пандемии

15.04 / Цены на нефть и таинственный трейдер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска