Валюты СНГ: лидер мая — киргизский сом

29.05.2020, 18:40, Новости дня

В течение календарного месяца, с 30 апреля по 29 мая, подавляющее большинство валют стран бывшего СССР укрепилось к доллару США (в качестве данных "Альпари Евразия") использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты). В плюсе оказалось семь валют, в минусе — лишь три. Лидером роста стал киргизский сом (+7,09%). За ним шли казахстанский тенге (+4,09%), российский рубль (+3,64%), молдавский лей (+1,53%), белорусский рубль (+0,93%), грузинский лари (+0,52%) и украинская гривна (+0,24%). Больше других валют упал к доллару армянский драм (-0,96%). За ним шли таджикский сомони (-0,25%) и узбекский сум (-0,09%).

По мнению старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба, сам доллар облегчил задачу региональным валютам, подешевев за месяц. Так, в мае индекс доллара DXY снизился с 99,0 п. до 98,0 п. (-1,0%). Валютная пара EUR/USD выросла (что означает ослабление доллара) с 1,0950 до 1,1140 (+1,7%). Нефть марки Brent за месяц подорожала с $27,0 до $35,3 за баррель (+30,7%). Это способствовало укреплению тенге, российского и белорусского рубля. Кроме того, укрепление большинства валют носило характер частичного восстановления после мартовского обвала.

Международные резервные активы Белоруссии на 1 мая 2020 года, по предварительным данным, составили $7,883 миллиарда. За апрель золотовалютные резервы страны выросли на 1,2% или на $96,4 миллиона после снижения в марте на 11,6% или $1018,4 миллиона. Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. При этом в апреле года правительство РБ и Нацбанк потратили $317 миллиона на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Нацбанк Беларуси в мае решил оказать поддержку экономике страны, снизив ставку рефинансирования сразу на 75 базисных пунктов на фоне разогнавшейся до 5,4% инфляции. С 20 мая года ставка рефинансирования снижена с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75% до 7% годовых. Очередное заседание по денежно-кредитной политике НБ РБ запланировано на 12 августа.

В мае Верховная рада Украины исключила возможность возвращения "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому. Это следует из закона, направленного на урегулирование вывода с рынка неплатежеспособных банков, который 13 мая был принят 270 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов. Данный закон не позволяет возвращать такие банки их бывшим владельцам. Принятие этого закона является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых Украина сильно нуждается.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". Власти национализировали банк из-за выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Во второй половине мая президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обязал компании перечислять всю валютную выручку, полученную от экспорта, в стабилизационный фонд страны. Ранее 50% валютной выручки оставались на счетах государственных ведомств и предприятий-экспортеров. Это распоряжение касается и экспортной выручки частных предприятий. Президент Туркмении объявил обязательную продажу валюты временной мерой. Продажи будут проходить по официальному курсу 3,5 маната за доллар. На черном рынке страны, по информации агентства Reuters, курс доллара вырос до 21,7 маната.

В июне ослабление армянского драма может быть продолжено, доллар может подорожать до 489 драмов. В Казахстане доллар может подешеветь до 396 тенге. В Кыргызстане доллар может снизиться до 68,8 сома. Если нефть и дальше продолжит рост, пройдя выше уровня $37 за баррель сорта Brent, в начале лета доллар может опуститься до 68,5 руб. Это как раз тот уровень, который предшествовал разрыву сделки ОПЕК+ в начале марта.