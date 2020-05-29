Минфин расширяет долговой арсенал

29.05.2020, 18:40, Новости дня

Министерство финансов решило расширить предложение облигаций федерального займа (ОФЗ) и предложит новые среднесрочные выпуски.

Такое решение, скорее всего, связано со смещением интереса инвесторов на ближний конец кривой доходности, пишет агентство Bloomberg. Новый пятилетний выпуск ОФЗ объемом 500 миллиардов рублей был зарегистрирован сегодня, и будет доступен уже в следующую среду – в день, когда Минфин традиционно размещает облигации.

Скорее всего, этот выпуск будет предложен инвесторам уже в этот день 3 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают такой шаг вполне логичным. Более того, в ближайшее время можно ждать регистрации других новых выпусков, поскольку Минфин же объявил о планах увеличения заимствований.

Отметим, что с начала года ведомство уже разместило облигации примерно на триллион с четвертью рублей.

Предыдущие две недели Минфин даже ставил рекорды по объему размещений, а на этой неделе спрос несколько упал, инвесторы купили на двух аукционах бонды менее, чем на 100 миллиардов рублей.