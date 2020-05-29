Роспотребнадзор считает, что Санкт-Петербург не готов к смягчению ограничений

29.05.2020, 18:40, Новости дня

Санкт-Петербург пока не готов к первому этапу отмены санитарных ограничений.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по северной столице Ирина Катаева.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной.

Катаева пояснила, что отменять санитарные ограничения можно при соблюдении трех условий – снижении коэффициентом распространения COVID-19, наличии свободных коек для лечения коронавируса, а также показателя тестирования населения.

По ее данным, в данное время в Петербурге свободны 38,9% инфекционных коек от нормативной потребности в них, тогда как для начала отмены ограничений должно быть свободно не менее 50%.

Ранее сообщалось, что санитарные ограничения продлены в городе до 14 июня. Вместе с тем с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.